Limon üretiminde de büyük başarı

Ömer KADİROĞLU

Narenciye cenneti Güzelyurt’ta üretimin günden güne düşmesi nedeniyle, limon fiyatlarında patlama yaşanıyor. Lefkoşa’nın bazı marketlerinde 14 ile 18 lira arasında satılan limonun, üretim merkezi Güzelyurt’taki fiyatının 20 liraya kadar yükseldiği belirtildi.

Diyalog’a konuşan Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, 90’lı yıllarda 40-50 bin ton dolayında olan limon üretiminin 4 bin tona kadar gerilediğini söyledi.

Alioğlu; portakal üretiminin 260 bin tondan 111 bine, greyfurt üretiminin de 50-60 bin tondan 4-5 bine düştüğünü kaydetti.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu narenciye rekoltesinde yüzde 75 düşüş olduğunu, hükümetlerin yanlış politikaları nedeniyle narenciye yelpazesinin tür değişikliğine gidilerek daraldığını belirtti.

Limon rekoltesinde de çok ciddi bir düşüş olduğunu söyleyen Alioğlu, limonun da fiyatının da hem rekolte azlığı hem denetimsizlik nedeniyle yüksek olduğunu kaydetti. Güzelyurt’ta dâhi limon fiyatlarının 20 TL’ye çıktığını ifade eden Alioğlu şunları söyledi;

“Limon en fazla kullanılan üründür. Arz talebin artması ve denetimsizlik nedeniyle 27 TL’ye kadar yükselen satış fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor. Hükümetlerin narenciye politikasının olmaması nedeniyle narenciye yelpazesi daralmıştır. Geçmiş yıllarda 7-8 tür narenciye üretilirken yanlış uygulanan politikalar nedeniyle 3-4 tür narenciye kalmıştır. Bu daralan yelpazede de greyfurt ve limon ciddi oranda azalmıştır. İç piyasadaki ihtiyacı karşılayabilmek adına zaman zaman limon ithal ediliyor ve piyasadaki açık kapatılıyor. Bugün tezgâhlarda yüksek fiyatlara satılan limonun kaynağı üretici değil aracılardır. Bugünlerde limonun tanesi neredeyse 4 TL’ye geliyor. Güzelyurt’ta bile limon 20 TL’ye satılıyor. Geçmişte 50-60 bin ton kesilen greyfurt bugün 4-5 bin ton, 40-50 bin ton kesilen limon ise 4 bin 500 ton kesiliyor. Narenciye rekoltesi 90’lı yıllarda 260 bin ton iken şu anda yüzde 70’lik bir düşüşle 111 bin tona geriledi.”