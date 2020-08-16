Halk Meclisi, 25 Ağustosta Akçay’da gerçekleşecek

Ömer KADİROĞLU

Diyalog TV’nin adada bir ilk olarak gerçekleştirdiği ‘Halk Meclisi’ programları bu kez TV 2020 logosu altında yeniden başlıyor.

‘Halk Meclisi’ programının yaratıcısı olan Diyalog Medya Grubu Genel Direktörü Reşat Akar, kendisini ziyaret eden Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ile 25 Ağustos tarihi üzerinde görüş birliğine vardıklarını söyledi.

Diyalog Medya’yı ziyaretinde TV 2020’ye başarı dileklerini ileten muhtar Dereliköylü “Uydu yayınlarınız kesilince evlerimiz kararmıştı. Şimdi 7’den 70’e tüm halkımız büyük bir mutluluk yaşıyor” dedi.

Muhtar Dereliköylü, 25 Ağustos akşamı için hazırlıkların başladığını söyledi. Coronavirüs önlemleri çerçevesinde programın muhtarlık binası yanında açık havada yapılacağını belirten Dereliköylü şunları kaydetti:

“Ülkemizde konuşacak çok şey vardır… Halkımızın sesi, gözü ve kulağı olan televizyon yayınlarınızın yeniden başlaması bizleri çok mutlu etmiştir. İnanın herkesin yüzü gülmüş, umutsuzluk umuda dönmüş ve moraller yerine gelmiştir. Sizleri büyük bir heyecanla köyümüzde bekliyoruz.”

Akar teşekkür etti

Diyalog Medya’yı ziyaretinde kendisine Kıbrıs’a özgü ceviz macunu hediye eden Akçay köyü muhtarı Uğur Dereliköylü’ye teşekkür eden Reşat Akar da şunları söyledi:

“Yaz, kış demeden 3 yılı aşkın bir süre tüm köylerimizi dolaşmış bulunuyoruz. Pandemi ve uydu yayınlarımızın kesilmesi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız programlarımıza Akçay’dan başlayarak devam edeceğiz. Bizler de çok heyecanlıyız. Desteğini esirgemeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”