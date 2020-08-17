Altının fiyatı düştü

Piyasalar bugün yeni bir maratona başlarken, son bir haftada yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de geride bırakılan haftayı yüzde 2,19 artışla 1.083,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.039,00 puanı, en yüksek ise 1.125,92 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 1,07 artışla 1.112,89 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,81 primle 1.508,07 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,86 kazançla 984,55 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 2,44 artışla 1.622,15 puana yükseldi.

Borsada son bir haftada neler oldu:

Çimsa en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 19,74 ile Çimsa oldu. Çimsa'yı yüzde 14,42 artışla Ford Otosan, yüzde 12,94 yükselişle de Coca Cola İçecek izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,01 ile Hektaş, yüzde 9,23 ile Çemtaş ve yüzde 8,88 ile Otokar şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 436 milyon lirayla Emlak Konut GMYO, 7 milyar 221 milyon lirayla ASELSAN ve 6 milyar 888 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 804 milyon lirayla BİM Mağazalar, 39 milyar 376 milyon lirayla ASELSAN ve 37 milyar 531 milyon lirayla da Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın düştü, döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 1,97 düşüşle 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3 bin 64 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro da yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,36 artışla 7,3730 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,76 yükselişle 8,7170 lira oldu.

Hisse senetlerinde son bir haftalık tablo

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında son bir haftada, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Çimsa 11,83 9,88 19,74

Ford Otosan 88,10 77,00 14,42

Coca Cola İçecek 45,20 40,02 12,94

Şok Marketler 13,00 11,53 12,75

Karsan Otomotiv 3,03 2,71 11,81

Netaş Telekom. 15,88 14,43 10,05

Mavi Giyim 39,94 36,42 9,67

Şekerbank 1,47 1,35 8,89

Anadolu Efes 20,16 18,65 8,10

Bim Mağazalar 67,20 62,60 7,35

(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Hektaş 12,37 13,90 -11,01

Çemtaş 9,44 10,40 -9,23

Otokar 139,60 153,20 -8,88

İpek Doğal Enerji 10,94 11,97 -8,60

Tofaş Oto. Fab. 21,16 22,90 -7,60

Yataş 7,55 8,13 -7,13

Koza Altın 80,20 86,00 -6,74

Koza Madencilik 12,85 13,63 -5,72

Aksigorta 6,77 7,18 -5,71

Torunlar GMYO 3,62 3,80 -4,74

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 7.435.959.407

Aselsan 7.221.435.916

Türk Hava Yolları 6.888.304.399

Garanti Bankası 5.664.734.536

Güneş Sigorta 4.238.333.484

Şişe Cam 3.942.010.374

Kardemir (D) 3.743.656.951

Akbank 3.713.762.671

Tüpraş 3.571.104.424

Karsan Otomotiv 2.775.965.107

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020, 10:20