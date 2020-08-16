Atina’ya sert uyarı

Türkiye'nin Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin faaliyetleri kapsamında NAVTEX ilan etmesiyle Doğu Akdeniz'de başlayan gerilim sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Türkiye'nin yumuşatıcı tavrına karşılık vermediğini ifade ederek, "Bu tarzı devam ettirirlerse biz gereğini yaparız" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bazı ülkelerin Doğu Akdeniz’de oynadıkları tehlikeli oyunların Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirtti.

KKTC’den de Doğu Akdeniz mesajları verilirken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı ve muhalefete tek ses verilerek Türkiye’nin yanında yer alınması yönünde çağrı yaptı.

Erdoğan: Geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de partisinin il teşkilatıyla yemek programında buluştu.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değindi, Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

"Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor" diyen Erdoğan, "Bu tarzı devam ettirirlerse biz gereğini yaparız" dedi.

Erdoğan, "Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki olası tacizler için "Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Uluslararası deniz hukuku ve yerleşik teamüller açısından ülkemiz sonuna kadar haklı. Bunu elindeki tüm imkanlarla savunacak. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız. Yunanistan'dan beklentimiz Batı Trakya'daki devlet terörünü andıran faaliyetlerden vazgeçmesidir."

Oktay: Tehlikeli oyunlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da, “Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz’de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir” değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oruç Reis gemisinin “Mavi Vatan” sınırları içinde çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz’de oynadıkları tehlikeli oyunların Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirten Oktay, “Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz’de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir. Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye’yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar, kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkumdur” dedi.

Taçoy’dan Türkiye’ye destek çağrısı

Türkiye’nin yanı sıra KKTC’den de Doğu Akdeniz’le ilgili mesajlar verildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Türkiye Cumhuriyeti’nin; hem kendi Münhasır Ekonomik Bölgesinden doğan hakları, hem de KKTC hükümetinden aldığı yetkiyle, Kıbrıs Türkü’nün hakları için Doğu Akdeniz’de vermiş olduğu mücadelenin takdire şayan olduğunu belirtti.

Bakan Taçoy, Cumhurbaşkanı ve muhalefete de, tek ses verilerek Türkiye’nin yanında yer alınması yönünde çağrı yaptı.