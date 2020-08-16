Gazimağusa’da önceki gece asayiş ve trafik denetimi yapıldı, polis bahis evlerini, halkın yoğun olarak bulunduğu mekânları ve araçları kontrol etti.
Polis bültenine göre; 21.00-01.00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki denetimlerde 450 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 105 sürücü hakkında ileri işleme gidildi. 3 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de alkollü araç kullanmak suçundan tutuklandı.
105 sürücüye işlem yapıldı
Gazimağusa’da asayiş ve trafik denetimlerinde 450 araç kontrol edildi
Gazimağusa’da önceki gece asayiş ve trafik denetimi yapıldı, polis bahis evlerini, halkın yoğun olarak bulunduğu mekânları ve araçları kontrol etti.
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