105 sürücüye  işlem yapıldı

Gazimağusa’da asayiş ve trafik denetimlerinde 450 araç kontrol edildi

105 sürücüye  işlem yapıldı
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Gazimağusa’da önceki gece asayiş ve trafik denetimi yapıldı, polis bahis evlerini, halkın yoğun olarak bulunduğu mekânları ve araçları kontrol etti. 
Polis bültenine göre; 21.00-01.00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki denetimlerde 450 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 105 sürücü hakkında ileri işleme gidildi. 3 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de alkollü araç kullanmak suçundan tutuklandı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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