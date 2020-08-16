105 sürücüye  işlem yapıldı

Gazimağusa’da önceki gece asayiş ve trafik denetimi yapıldı, polis bahis evlerini, halkın yoğun olarak bulunduğu mekânları ve araçları kontrol etti.

Polis bültenine göre; 21.00-01.00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki denetimlerde 450 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 105 sürücü hakkında ileri işleme gidildi. 3 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de alkollü araç kullanmak suçundan tutuklandı.