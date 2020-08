TV 2020’ye başarı dileğinde bulundular

Ömer KADİROĞLU - Melis GÜNEL

Diyalog TV uydu yayınlarının 1 Mayıs’tan itibaren durdurulması sonrasında TV 2020’nin

11 Ağustos gününden itibaren yayınlarına başlaması ülke genelinde bayram havası yarattı. “Evimize mutluluk geldi” diyen vatandaşlar, doğru ve tarafsız haberlere hasret kaldıklarını belirterek, demokrasinin kazandığını söyledi.

Ne dediler?..



Mehmet Kurtulmuş

“Diyalog TV’yi sürekli izliyordum. Uydu yayınları durdurulduktan sonra sosyal medya üzerinden takip etmeye başladım. Diyalog TV kapandıktan sonra büyük bir boşluk hissettik. Her yönü ile güzel, dürüst ve doğruyu verme anlayışıyla yayın yapan bir kanaldı. Hiç kaçırmadan takip ettiğim programlar vardı ancak üç ay kadar bir süre sosyal medyadan takip etmek durumunda kaldık. Diyalog TV’nin en beğendiğim yönü doğru ve tarafsız oluşuydu. Diyalog TV isim değişikliği ile TV 2020 olarak uydu yayınlarına başlaması çok sevindirici bir durumdur. Herkese hayırlı olmasını dilerim. Diyalog TV’yi kurulduğu günden bu yana izliyordum ve kapandığı zaman ülke idarecilerinin bu insanlara sahip çıkmaması da beni çok üzmüştü. Şu anda yeniden Diyalog TV kadrosu ile buluşmanın heyecanını yaşıyoruz.”

Orhan Ayrenk

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorduk. Diyalog TV kapatıldığı zaman çok üzülmüştüm. Çok güzel ve düzgün haber veriyorlardı. Diyalog TV kapatıldıktan sonra güzel ve gerçek haber alamaz olduk bu nedenle de büyük bir eksiklik hissettik. Diyalog TV’nin aynı frekansta yeni bir isimle de olsa aynı kadro ile yayınlarını uydu üzerinden başlatabilmesi son derece sevindiricidir. Spikerlerinden programcılarına, haberlerden filmlerine kadar dört dörtlük bir kanala bu ülkede destek ve sahip çıkılmalıdır. TV 2020’nin topluma ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.”

Ekrem Göktepe

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyorduk ve kapatıldığı zaman büyük bir eksiklik hissettik. Hiç kaçırmadan izlediğim programlar vardı özellikle halk meclisi programını hep izliyordum. Haberleri ciddi ve tarafsız olarak birlere ulaştırıyordu. Eksikliğini hissedip canımız da sıkılmıştı. Diyalog TV ekibinin yeniden uyduda TV 2020 olarak yayınlarına aynı frekans üzerinden devam etmesi çok sevindirici bir durumdur. Bizler üç ay bu kanaldan uzak kaldık özlemiştik. Tekrardan hoş geldiniz hayırlı olmasını dilerim.”

Atanç Hundal

“Diyalog TV sürekli olarak izlediğim bir kanaldı ve kapandığı zaman çok üzülmüştüm. KKTC’nin önemli bir kanalıydı. Diyalog TV’nin en beğendiğim yanı halkın televizyonu olması, Reşat Akar’ın doğruları dobra dobra konuşması ve yanlışları en ağır şekilde eleştirmesini çok beğeniyordum. Halkın, esnafın ve üreticinin her zaman yanındaydılar. Şu anda Diyalog TV ekibinin aynı programlar ve aynı kadro ile TV 2020 olarak yeniden ekranlarımızda olması çok sevindirici bir durumdur. Tüm halkımıza ve Diyalog Medya ailesine hayırlı olmasını dilerim.”

Osman Özman

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyorduk ve kapanması hiç hoş olmamıştı. Basın özgür olmalı ve hiçbir siyasi baskı altında olmamalıdır. Diyalog TV’nin en beğendiğim yanı halkın kanalı olması ve doğru haberi bizlere aktarmasıydı. Diyalog TV’nin yeniden yeni ismi olan TV 2020 ile uydu yayınlarına başlaması ve evlerimize yeniden gelmiş olması bizleri sevindirmiştir. Halkla kucaklaşması ve bizleri aydınlatması yönünden çok beğenilen bir kanalın herkese tekrardan hayırlı olmasını dilerim.”

Derviş Paslı

“Diyalog TV’yi çok beğeniyor ve sıklıkla takip ediyordum. Kapandığı zaman büyük bir eksiklik hissettik. Diyalog TV’nin en çok, her şeyi konuşabilmeleri ve siyaset gütmeden yayın yapması yönlerini beğeniyordum. Diyalog TV aynı kadro ve programlarıyla aynı frekansta TV 2020 olarak yeniden uydu yayınlarına başlaması sevindiricidir. Halkın kanalı ve halkın sesinin yeniden uyduda olmasının hayırlı olmasını dileriz.”

Mehmet Gören

“Diyalog TV’yi izliyordum ve kapandığı zaman üzülmüştüm. Çok iyi yayın yapan bir kanalın bir anda uydudan çıkartılmasını kabul etmesek de yaşandı ve bizleri çok üzdü. Diyalog TV kapandığı zaman sosyal medya üzerinden kanalı takip etmeye başladım. Basın özgür olmalı ve sesleri asla bastırılmamalıdır. Haberleri son derece doğru bir şekilde bizlere aktarması, halk meclisi programı ile Reşat Akar’ın halkla buluşması ve halkın sesini duyurmalarını çok beğeniyordum. Diyalog TV’nin kadrosu ve programlarının yeniden TV 2020 olarak uydudan yayına başlaması bizleri çok sevindirdi. Başarılarının devamını diler tüm halkımıza hayırlı olmasını dilerim.”

Musa Suiçmez

“Diyalog TV en çok izlediğim kanallardan biriydi. Kapandığı zaman çok üzüldük. Halkın televizyonu, halka hitap eden bir televizyon kanalının yayınlarını devam ettirmesi arzusundayız. Kapatılma sebebini öğrendiğim zaman bu gibi gerekçelerle bir basın kuruluşunun cezalandırılması doğru değildir. Diyalog TV benim nazarımda bir aile televizyonu ve herkes tarafından izlenebilen bir kanaldı. Günlük haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere aktarması yönünü çok seviyordum. Reşat Akar’ın söylemleri ve yorumları ülke için büyük önem arz ediyor. Diyalog TV kadrosunun TV 2020 olarak tekrardan uydu yayınlarına başlaması memnuniyet vericidir. Evlerimize tekrardan hoş geldiniz diyor hayırlı olmasını diliyorum gözümüz aydın.”

Maksut Yılmaz

“Diyalog TV’yi izliyorduk ancak üç aydır bu kanalı izleyemedik. Kapandığı zaman çok üzülmüştüm. Diyalog TV’nin en beğendiğim yanı doğru ve güzel yayınlar yapmasıydı. Pek Kıbrıs kanalı izlemiyorum ancak Diyalog TV’nin yayınlarını beğendiğim için takip ediyordum. Diyalog TV aynı ekip ve programla aynı frekans üzerinden TV 2020 olarak yeniden uydu yayınlarına başlaması sevindirici bir durumdur. Herkese hayırlı olmasını diliyorum.”

Resul Dönmez

“Diyalog TV’yi çok izliyordum ve kapandığı zaman çok üzüldüm. Diyalog TV kapandıktan sonra çok fazla gündemden haberdar olamadık. Güzel yayınlar yapar ve bizlere doğru haberleri servis ediyorlardı. Halkın sesi, esnafın sesi, üreticinin sesi olan bir kanalın bir anda kapatılması kabul edilir bir durum değildi. Aynı kadronun aynı program ve aynı kaliteyle TV 2020 olarak tekrardan aramızda olması tekrardan uydu üzerinden yayınlarına başlaması bizleri çok sevindirdi. Herkese hayırlı olmasını diler Diyalog Medya ailesine de başarılarının devamını dilerim.”

Ergün Kaleci

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyorduk ancak birden bire yayınlarının durdurulması bizleri üzmüştür. Diyalog TV’nin uyduda olmaması bizlerde büyük bir boşluk yarattı. Doğru haberi tarafsız bir şekilde bizlere iletmeleri ve kaliteli programlarla halkın sesi olmaları yönlerini çok beğeniyordum. Diyalog TV kadrosunun aynı programla aynı frekansta yeniden TV 2020 olarak uydu yayınlarına başlaması çok sevindirici bir durumdur. İsmi önemli değil önemli olan doğrudan yana olan kadrosu ve doğruyu yansıtma amaçlarının olmasıdır. Herkese hayırlı olmasını dilerim.”

Ali İhsan Çevik

“Diyalog TV’yi beğenerek sıklıkla takip ediyorduk. Diyalog TV’nin uydu yayınlarının durdurulmasını normal karşılamadık ve doğru bir sese vurulan darbe olarak nitelendirdik. Beğenerek takip ettiğimiz programları vardı. Diyalog TV’nin en çok beğendiğim yanı olaylara tarafsız yaklaşıp yanlışa yanlış doğruya doğru diyebilmeleriydi. Köyleri ziyaret ederek köylünün sıkıntılarını kamuoyuna duyurmalarını çok seviyorduk. Diyalog TV’nin aynı kadrosuyla ve aynı programlarıyla TV 2020 olarak yeniden uydu yayınlarına başlaması bizleri son derece mutlu etti. Biz internet üzerinden de olsa takip ediyorduk ancak yaşlı kesim televizyondan izleyemiyordu. Tekrardan uyduda olmaları tüm halkı eminim ki mutlu etmiştir. İnşallah Diyalog TV’nin yaşadığı olay gibi bir olayla bir daha karşılaşmayız. TV 2020’nin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Bilgin Çevik

“Diyalog TV’yi sürekli olarak beğenerek takip ediyordum. Diyalog TV’nin uydu yayınlarının durdurulması bizleri çok üzmüştür. Özellikle pandemi döneminde en çok takip ettiğimiz doğru bilgiler aktaran ve bu süreçte en fazla halkın yanında olan bir kanaldı. Reşat Akar’ın programlarını hiç kaçırmadan izliyordum çünkü doğru konulara parmak basıyordu. Diyalog TV’nin en çok bu ülkenin kanayan yaralarına dokunmasını beğeniyordum. Diyalog TV kadrosunun aynı programlarla aynı frekansta TV 2020 olarak yeniden yayınlarına başlaması ve yeniden halkın sesini duyurmasına imkân sağlayacağı için son derece mutlu olduk. Diyalog TV’nin açılması bizleri çok mutlu etti. KKTC’ye bu değerli medya kuruluşunun hayırlı olmasını dilerim.”

Tuna Macila

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyordum ve uydu yayınlarının durdurulması bizi çok üzmüştü. Diyalog TV’nin uydu yayınlarının durdurulması sonrasında büyük bir eksiklik hissederek doğru haberden uzaklaştık. Diyalog TV’nin en çok beğendiğim yönü doğru haberciliğiydi. Diyalog TV’nin aynı kadro, aynı programlar ve aynı kalite ile TV 2020 olarak uydu yayınlarına başlaması bizleri çok mutlu etti. Tüm KKTC’ye tekrardan hayırlı olmasını dilerim.”

Laden Fellahoğlu

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyordum. Diyalog TV’nin uydu yayınlarının kapatılması bizleri çok üzdü. Doğru habercilik, doğru yayın akışı ve insanları doğru bilgilendirirdi. Diyalog TV kapanınca bir boşluğa düştük. Nereden nasıl doğru haber alacağımız konusunda bir boşluğa düştük. Halkın içinden olmaları ve halkın sıkıntılarını dile getirmelerinde yardımcı olmaları yönünü çok beğeniyordum. Diyalog TV’nin aynı kadro ve aynı programlarla TV 2020 olarak yeniden uydu yayınlarına başlaması bizleri çok mutlu etmiştir. Bizler Diyalog TV’nin her zaman yanındaydık ve tekrardan açılmaları bizleri çok mutlu etti. Tüm halka TV 2020’nin hayırlı olmasını diliyoruz.”

Erhan Konuksal

“Diyalog TV’yi çok izliyordum. Halkın nabzını yakalayan bir kanaldı. Kapandığı zaman çok üzüldük çünkü her yönüyle güzel, doğru ve tarafsız bir şekilde yayın yapıyordu. Diyalog TV kadrosunun yeni ismi olan TV 2020 ile yeniden uydu üzerinden yayın yapması üç aylık büyük bir eksikliğin giderilmesini sağladı. Yeniden uyduda olmaları ve yayınlarına aynı formatta devam etmeleri ülke yararına olduğu için herkese hayırlı olmasını diliyorum. İzlemeye devam edeceğiz.”

Derya Alp

“Diyalog TV’yi özellikle pandemi döneminde göstermiş olduğu ciddi performans nedeniyle beğenerek izliyordum. Diyalog TV’nin kapatılması sonrasında bocaladım. Güncel haberleri takip ettiğim bir kanaldı ve hem kendi adıma hem de toplum adına çok büyük bir kayıptır. Üç ay kadar bir süredir kapalıdır ve bu bize sesimizin kesildiği hissini yaşattı. Şu anda aynı kadronun aynı programlarla TV 2020 olarak yayınlarına uydu üzerinden devam etmesi sevindirici bir durumdur. Diyalog olarak tekrardan yayın yapabilseydi daha çok mutlu olacaktık ancak kadro çok değerli olduğu için ismin pek önemi yoktur. Tüm topluma hayırlı olmasını diliyoruz. Pandemi haberini ilk Diyalog vermişti umarım pandeminin bittiğini de sizlerden duyarız. Hem Diyalog Medya ailesine hem de topluma hayırlı olmasını dilerim.”

Hasan Karakaş

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyorduk ancak üç aydır uydu yayınları kesildi ve internetten izlemeye başladık. Diyalog TV’nin kapatılması bizlerde bir burukluk yaşattı. Diyalog TV’nin en beğendiğim yanı tarafsız ve doğru haberi bizlere servis etmesiydi. KKTC televizyonları arasında ellerindeki imkânları kullanarak en iyi yayını yapan televizyondu. Diyalog TV aynı kadro ve aynı programlarla TV 2020 olarak yeniden uydu yayınlarına başlaması bizleri çok mutlu etti. Dilerim çok daha büyük başarılara imza atarlar.”

Ali Yöney

“Diyalog TV’yi izliyorduk tabii ki. Öyle bir toplum olduk ki bizimle ilgili bazı kurallar alındığında uluslararası tanınırlığımız olmadığı için, televizyon kanalları açıldığında Türkiye uydusundan yayın yapılmakta ve onların sözleşmelerine uyulmak zorunda olunduğu için elimiz kolumuz bağlandı. Uydu yayınlarının kesilmesi kararında bir şey yapamadık. Çok üzüldük. Diyalog TV’nin en çok beğendiğim özelliği insanların açıkça, rahatlıkla düşüncelerini dile getirerek konuşabilmesiydi. TV 2020’ye de böylelikle hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Tekrar yayın hayatına başladığınız için çok mutlu oldum böylelikle yakında Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde de çok faydalı olacağınıza inanmaktayım.”

Özhan Güzeloğlu

“Diyalog TV’yi sürekli izliyordum hatta bazı programlara telefon ile bağlanmışlığım vardır. Sevdiğim dürüst yayın yapan bir kanaldı. Diyalog halkın sesi olan bir yayıncılıktı. Kapandığı dönem sosyal medya üzerinden kara mizah şeklinde duygularımı ifade eden paylaşımlar yapmıştım. Fazlasıyla üzücü bir durumdur. Kime ne bizim uydumuzdan şeklinde paylaşımlar da yapmıştım. Kapatılma nedeni olarak gösterilen programı da defalarca izledim. Abartılacak hiçbir şey yoktu. Bazı siyasilere dokundu demek ki. Ama ben şahsen basın yayın özgürlüğü kapsamında bunun hesabını sormak isterdim. İnşallah bir daha böyle bir müdahale olmaz. Benim en çok beğendiğim Diyalog’un halkın nabzı olması ve doğru bilgi aktarmasıdır. Özellikle Coronavirüs döneminde başlatılan yardım kampanyasıyla da zaten halkın yanında olduğunu gösteren bir kuruluştur. TV 2020 olarak yayına başlaması konusunda hayırlı olsun demek isterim ancak Diyalog ismi de vatandaş olarak toplum olarak aklımızda kalmaya devam edecektir.”

(Devamı yarın)

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2020, 03:30