Geçit vermediler

Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, Almanya ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in olumsuz tavrıyla karşılaştığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Almanya-Borrell’den Blok-Ortak Açıklama İçin Yunanistan’ın Taslağı Geçmedi” başlıklarıyla verdiği haberinde, Yunanistan’ın, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, Almanya ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in engeliyle karşı karşıya kaldığını, bu nedenden dolayı Yunanistan’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki provokasyonları için önerdiği AB ortak açıklamasının da gerekli desteği görmediğini belirtti.

AB dışişleri bakanlarının konuyu, 27-28 Ağustos’ta yapılacak gayriresmî Avrupa Konseyi’ne havale ettiğini belirten gazete, oradaki toplantıda Borrell’in, Türkiye’ye karşı AB tarafından daha fazla tedbire yönelik seçenekler belgesini de sunacağını yazdı.

AB Dış İlişkiler Konseyi’nin dünkü toplantısında, AB’nin daha önce Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusundaki sonuç bildirgelerinin teyit edildiğini kaydeden gazete, Avrupalı dışişleri bakanlarının, dayanışma ve desteklerinin yanı sıra uluslararası hukuk temelinde diyaloğun sürdürülmesi isteklerini de ifade ettiğini belirtti.

Erdoğan’ın uyarısı

Gazete aynı haberinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak saldırının yanıtsız kalmayacağı” şeklindeki açıklamasına da geniş yer verirken, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin de Doğu Akdeniz’de Yunan kara sularına girip çıkarak, rotasını sürdürdüğünü belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi ilgili haberi “Bir Yandan Destek Ancak… Gerilimden Kaçınma İstiyorlar” başlığıyla aktarırken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in toplantı sonrasındaki açıklamasına ve toplantıda yaşanan gelişmelere yer verdi.

Haravgi gazetesi ise ilgili haberi “Türkiye’ye Karşı Ne Karar Ne Yaptırım” başlığıyla verirken dünkü toplantı kapsamında Türkiye’ye karşı ne bir kararın ne de bir tedbirin açıklandığına dikkati çekerken toplantıda Almanya’nın, sorunları çözmek adına Türkiye ve Yunanistan’ın diyaloğa girmesine atıfta bulunan tutumunun hakim olduğunu da yazdı.