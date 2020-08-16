66 yaşında 628 adet hapla yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla köyünde Ö.O isimli 66 yaşındaki erkek şahsın tasarrufunda 628 adet cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre; dün saat 12.30 sıralarında, Tuzla’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda Ö.O.’nün kullanımında bulunan araçta ve ikametgahında yapılan aramada 628 adet cinsel gücü artırıcı hap bulunarak emare olarak alındı. Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2020, 04:20