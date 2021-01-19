Kuzeyde 14, güneyde 162 yeni vaka 

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı. Vakaların 10’unun Girne bölgesinden olduğu açıklandı. Kuzeyde Coronavirüs tedavisi gören 15 hastanın dün taburcu edildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta ise yeni can kaybı oldu, 162 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.

Girne’de 10 vaka

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün tespit edilen 14 pozitif vakanın 10'unun Girne bölgesinden olduğu belirtildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının

2 bin 517 olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını,15 kişinin taburcu edildiği ifade edildi. Vakalardan 3'ünün hava yolu ile ülkeye geldiği belirtilirken, 11 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı. Söz konusu 11 kişinin 10'u Girne bölgesinden, sadece 1 kişi ise Lefkoşa bölgesinden olduğu belirtildi. Açıklama göre; Covid-19’da son durum şöyle; yapılan toplam test sayısı 369.310, toplam vaka sayısı 1921, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 1672, tedavisi devam eden vaka sayısı 238, pandemi merkezindeki hasta sayısı 43, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 192, toplam kaybedilen hasta sayısı 11yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3.

Güneyde yine kayıp

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 5 yeni can kaybı oldu, 162 yeni vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, ölenlerin 91, 89 ve 79 yaşlarındaki 3 erkek ile 92 ve 88 yaşlarındaki iki kadın olduklarını bildirdi. Hastanelerde tedavi gören 199 kişiden 55’inin durumunun ciddiyetini koruduğu da kaydedildi.

Son ölümlerle birlikte, Güney Kıbrıs’ta salgının başlamasından bu yana yaşanan toplam can kaybı 175’e yükseldi.

Türkiye'de test sayısı 27 milyonu geçti

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 yeni tip Coronavirüs testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 7 bin 905 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı

2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 523 bin 423'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963, vefat sayısı 24 bin 161, ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.