Nihayet başardılar

Cumhuriyet Meclisi haftalar sonra nihayet başkanı seçti. Genel Kurul’un dünkü toplantısında Meclis Başkanlığı’na UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, Meclis Başkan Yardımcılığı’na ise CTP Milletvekili Armağan Candan seçildi.

Kurulda yapılan oylamada Önder Sennaroğlu, 26 kabul, 20 ret, 2 çekimser oy alarak Meclis Başkanı seçildi.

Oylamada Candan ise 15 ret oyuna karşılık 30 kabul oyu aldı, bir kişi çekimser kalırken, 2 kişi boş oy attı.

Yeni Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu yaptığı teşekkür konuşmasında, bu görevde bulunacağı süre zarfında eşitlik ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalacağını söyledi.



Sennaroğlu: Kurallardan ayrılmayacağım

Meclis Başkanlığına aday gösterilen UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay’ın iki kez yapılan oylamada seçilememesi üzerine partisi tarafından aday gösterilen Önder Sennaroğlu dün seçimi kazandı.

Kapalı oylama ile yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde UBP İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu,

26 kabul, 20 ret, 2 çekimser oy alarak Meclis Başkanı seçildi.

Yeni Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu yaptığı teşekkür konuşmasında, bu görevde bulunacağı süre zarfında eşitlik ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalacağını, Meclis iç tüzüğü kurallarından ayrılmayacağını söyledi.

Sennaroğlu, oylamaya katılan milletvekillerine teşekkür ederek, kürsüyü Teberrüken Uluçay’dan devraldı.

Candan Başkan Yardımcısı oldu

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. CTP, Meclis Başkanlığı Yardımcılığı için CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’ı aday gösterdi ve Candan, oylama sonunda Başkan Yardımcısı seçildi.

Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Armağan Candan, gösterilen güvenden dolayı milletvekillerine teşekkür ederek, bugüne kadar görev yürüten Teberrüken Uluçay ve Zorlu Töre’ye verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Diğer seçimler de yapıldı

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra İdare Amirliği ve Divan Katipliği seçimleri yapıldı.

Meclis İdare Amirliği için HP Girne Milletvekili Erek Çağatay, Divan Katipliği için UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Güzelyurt Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları aday gösterildi.

Erek Çağatay, 42 kabul oyuyla İdare Amirliği’ne; Oğuzhan Hasipoğlu 36 oyla, Aytaç Çaluda 30 oyla ve Biray Hamzaoğulları da 43 kabul oyuyla divan katipliğine seçildi.

Oylamaların ardından gruplar arası varılan mutabakatla Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 21 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirecek ve bütçe görüşmelerine başlanacak.

Canaltay seçilememişti

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, 4 Ocak’ta gerçekleştirilen ve 47 milletvekilinin oy kullandığı ilk oylamada 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser oy almıştı. Meclis Genel Kurulu’nda 48 milletvekilinin oy kullandığı 11 Ocak’taki ilk tur oylamada 23 kabul, 25 ret oyu alan Canaltay 2. tur oylamada bu kez

19 kabul, 27 ret, 2 çekimser oy almış, Başbakan Ersan Saner 'erken seçim' istemişti.