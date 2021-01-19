Anastasiadis’e Covid-19 aşısının ikinci dozu yapıldı

Anastasiadis’e Covid-19 aşısının ikinci dozu yapıldı
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Güney Lefkoşa’daki Latsia Sağlık Merkezi’ni ziyaret eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e,  Covid-19 virüsüne karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozu verildi.
İkinci doz yapıldıktan sonra sağlık merkezine 15 dakika kalan Anastasiadis daha sonra merkezden ayrıldı.
Anastasiadis’e ilk doz Pfizer/BioTech aşısı 28 Aralık’ta verilmişti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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mehmet ilker
mehmet ilker - 31 dakika Önce

Inanilmaz bir öncelik.Siyasiler kendi cikarlarina oynarlar

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