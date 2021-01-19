Kahraman cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde tasarruf ettikleri tespit edilerek tutuklanan Salih Kahraman, Hüseyin Karadeniz ve İsmail Okur dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Salih Kahraman hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı, sürekli uyuşturucu suçları işlediği belirtilerek, teminat istendi.

Zanlılar Karadeniz ile Okur’un ise 2 gün daha tutuklu kalması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Ocak 2021 tarihinde Salih Kahraman’ın Gönyeli’deki evinde yapılan aramada 7 buçuk gram sentetik cannabinoid ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet hassas terazi bulunduğunu söyledi.

Polis operasyon sırasında zanlı Salih Kahraman’ın evinin yanında araçta bekleyen Hüseyin Karadeniz ve İsmail Okur’un da şüpheli vaziyette tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtti.

Polis memuru, araçta yapılan aramada az miktarda sentetik cannabinoid ile içerisinde uyuşturucu madde olan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Polis, daha sonra zanlıların kaldıkları adreste arama yapıldığını; Karadeniz’in Lefkoşa’daki evinde 3 gram uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Karadeniz’in 300, Okur’un ise 200 lira verip toplam 500 liraya Demirhan bölgesinde bir şahıstan uyuşturucu aldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis zanlı Karadeniz’in ifadesinde ayrıca 4 Ocak 2021 tarihinde Salih Kahraman’dan uyuşturucu aldığını beyan ettiğini aktardı.

Zanlıların 8 gündür tutuklu olduklarını kaydeden polis, Salih Kahraman hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Salih Kahraman’ın benzer suçlar işlediğinin, 4 kere teminata bağlanmasına rağmen aynı suçları islemeye devam ettiğini kaydeden polis, 3 ayı geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesini talep etti.

Karadeniz ile Okur 2 gün daha tutuklu

Hüseyin Karadeniz ve İsmail Okur hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, uyuşturucuyu aldıkları şahsın hala aranmakta olduğunu söyledi. Polis memuru, Hüseyin Karadeniz ve İsmail Okur’un 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan Salih Kahraman uyuşturucu satın aldığı yönünde beyanda bulunurken, uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti.

Mahkeme, zanlı Salih Kahraman’ın 75 günü geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesine, zanlar Hüseyin Karadeniz ve İsmail Okur’nun ise 2 gün daha tutuklu beklemesine emir verdi.