7 günlük bilanço

KKTC’de geçtiğimiz hafta 61 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 20 kişi yaralandı.

Ayrıca polis tarafından 11-17 Ocak tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 578 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 862 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 11-17 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 61 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalardan 15’i yaralanma, 46’sı hasarla sonuçlanırken, 20 kişi de yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (11), yakın takip (8) ve diğer etkenler (5) olarak açıklandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 643 bin 750 olurken, bölgelere göre dağılım şöyle:

“Lefkoşa: 25, Gazimağusa: 14, Girne: 15, Güzelyurt: 6 ve İskele: 1.”

Sürat yine ilk sırada

Polis tarafından 11-17 Ocak tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam

6 bin 578 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 862 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

Sürat (325), tehlikeli sürüş (3), dikkatsiz sürüş (23), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (87), s/ehliyetsiz araç kullanmak (17), alkollü araç kullanmak (23), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (88), trafik levha ve işaretlerine uymamak (73), trafik ışıklarına uymamak (3), muayenesiz araç kullanmak (25), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (29), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (6), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (5), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (2) ve 151 diğer trafik suçları.