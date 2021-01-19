Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, trafik polislerinin kontrolü esnasında uyuşturucuyla yakalanan Tuğba Tiken, Gökhan Doğan ve 17 yaşındaki G.O. (K) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polisi görünce 105 gram uyuşturucuyu araçtan atan Tuğba Tiken, cezaevine gönderileceğini duyunca sinir krizi geçirdi.

Mahkeme binasının hücrelerinde gözyaşlarına boğulan Tiken, “Ne olur beni cezaevine göndermeyin, yalvarırım son bir şans verin” dedi.

Trafik polisinin dikkati yakaladı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 8 Ocak 2021 tarihinde, trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde ehliyetsiz olduğu tespit edilen Tuğba Tiken’in kullandığı araca

el konulduğunu söyledi. Polis, Tiken’in yanı sıra araçta Gökhan Doğan ve G.O.’nun da bulunduğunu belirtti.

Özdesoy, zanlıların araçlarıyla birlikte Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğü esnada, camdan 2 poşet atıldığının fark edildiğini kaydetti.

Özdesoy, bölgeye giderek yaptıkları kontrolde, poşetlerin içerisinde 105 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru Özdesoy, zanlıların birlikte kaldıkları yurt odasında da 5 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini ifade etti.

Özdesoy, ayrıca Tuğba Tiken’in cebinde 6 bin 700 TL bulduklarını ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inandıkları için emare olarak el koyduklarını açıkladı.

Dosyalar kabarık

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Özdesoy, 17 yaşındaki G.O’nun, benzeri sabıkası olmadığını belirtti.

Tuğba Tiken ise Gökhan Doğan’ın sabıkaları ve askıda olan benzer davaları olduğunu aktaran Özdesoy cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, G.O.’nun 7 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile serbest bırakılmasına, Tuğba Tiken ile Gökhan Doğan’ın ise 2 ayı geçmemek üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.