Birçok ülkeyi geçti

Türkiye'nin, yeni tip Coronavirüse (Covid-19) karşı aşılama performansı, haftalardır aşı uygulayan çok sayıda ülkeyi geride bıraktı.

İlk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana yaklaşık 800 bin sağlık çalışanına aşı yapılan Türkiye'de, öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çin'den sipariş edilen, Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen aşılar, sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildi.

Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlatıldı.

Burada yapılan incelemede "olumlu" sonuç verilmesinin ardından aşılar, Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özelliğine sahip özel araçlarla il depolarına dağıtıldı.

CoronaVac aşısına, TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesiyle, ilk olarak 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

Öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına 14 Ocak'ta başlandı. Aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısı yapıldı.

İlk aşılamadan itibaren aradan geçen sürede, bugün itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin kişi aşılandı.

830 bin sağlık çalışanı aşılandı

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin günde ortalama 1,5-2 milyon doz aşı yapma imkanının bulunduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek"