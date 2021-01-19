Kayıtlar da silindi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de faaliyet gösteren Aleko Enterprises’te müdür olarak çalıştığı dönemde hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Sinan Ceylan (47) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Şirket adına tahsil etmiş olduğu toplam 34 bin 964 TL parayı çaldığı öne sürülen zanlı hakkında ek süre talep edildi.

Zanlıya teslim edilen 47 bin TL’nin de ortadan kaybolduğu, paranın akıbetinin araştırıldığı belirtildi.

Zanlının şirkette muhasebe başta olmak üzere birçok iş yaptığı, işlem yaptığı bilgisayardan bazı kayıtların silindiği de açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, Aleko Enterprises LTD isimli mobilya dükkânında mal ve sipariş alma, muhasebe, personeli ödeme gibi işlerde sorumlu müdür olarak çalışan zanlının 2020 yılı Ağustos-Kasım ayları arasında çalıştığı şirket adına tahsil ettiği paraları çaldığını söyledi. Polis, şikâyetin bir ay önce yapıldığını, zanlının suçlu olup olmadığının araştırıldığını ve elde edilen bulgular sonucu hırsızlık yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının farklı zamanlarda şirket adına toplam 34 bin 965 TL tahsil ettiğini ancak şirkete teslim etmek yerine kendisine ait banka hesabına yatırdığını ifade etti.

Polis, zanlının muhasebe işlerini yaptığı bilgisayardan Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan hesap dökümlerinin silindiğini belirtti. Polis memuru, emare olarak alınan bilgisayarın uzmanlar tarafından incelendiğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının malzeme için ödemesi gereken 47 bin TL’nin de kayıp olduğunu söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek bilgisayar ve evraklar olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.