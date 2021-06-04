Erken vedası üzdü

Suna ERDEN



Kuzey Kıbrıs’ta çalışmak için bulunan 28 yaşındaki Nurettin Bayrak hayatını kaybetti. Küçük Kaymaklı bölgesinde dün sabah saatlerinde evinde ölü bulunan Bayrak, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan soruşturma ve alınan ifadeler sonucu Bayrak’ın kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girdiği öğrenildi.Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün 10.00-12.30 saatleri arasında evinde yaşamını kaybeden Bayrak’ın kendi hayatına son verdiği belirlendi.