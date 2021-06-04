5 sabıkası var

Suna ERDEN

Girne’de yaşandığı iddia edilen olayda eski nişanlısına tecavüz ettiği iddia edilen Bülent Atasaver’in askıda olan davaları ve sabıkaları açıklandı.

Zanlının 2019 yılında Güzelyurt’ta 16 yaşından küçük kıza tecavüz suçlamasıyla tutuklandığı, yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve davasının sürdüğü belirtildi.

Tecavüzün yanı sıra darp ve rahatsızlık verme suçlarından 3 davası daha olduğu kaydedildi. Zanlının yargılanarak hüküm giydiği 5 sabıkası olduğu da ifade edildi.

Boğazını sıktı, tecavüz etti

Soruşturma amaçlı 11 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eski nişanlısını önce darp ettiği, ardından cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 24 Mayıs 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının Girne’de kendi ikametgâhı içerisinde eski nişanlısını önce darp ettiğini, boğazını sıktığını, ardından tecavüzde bulunduğunu ifade etti. F.T.’nin bir fırsatını bulup evden kaçtığını kaydeden polis, önce yakınlardaki bir apartmanın boşluğunda saklandığını, daha sonra bir arkadaşının evine giderek gizlendiğini, olayı ona anlattığını açıkladı. Polis, F.T.’nin daha sonra Alsancak’taki evine gittiğini, zanlının 343 promil alkolün etkisi altındayken, eski nişanlısının gittiği evinin önüne gittiğini ve taşkınlık yaptığını söyledi.



Şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün tutuklama emri alındığını anımsattı.

Kameralardan görüldü

Polis, bu süre içerisinde olayın gerçekleştiği yerdeki kamera görüntülerini incelediklerini, ifade aldıklarını söyledi. Polis, kamera görüntülerinde kadının olayın yaşandığı apartmandan koşarak çıktığının görüldüğünü açıkladı. Polis, apartman sakinlerinden ifade alındığını; kadının koşarak çıktığına, zanlının da peşinden gittiğine dair bilgi aldıklarını kaydetti.

Polis memuru, zanlı ile F.T.’den örnekler alındığını, incelenmek üzere Ankara’ya gönderileceğini, raporlar geldikten sonra dosyaya konulacağını açıkladı. Polis, zanlı ile şikayetçi kadının cep telefonlarının incelemesinin sürdüğünü de kaydetti.

Çocuğa tecavüzden yargılanıyor

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, askıda 4 davası olduğunu, ayrıca 5 sabıkası bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının askıdaki davalarından birinin 2019 yılında Güzelyurt’ta meydana gelen 16 yaşındaki kıza tecavüz suçu olduğunu ifade etti.

Polis, askıda olan diğer 3 davanın ise darp, rahatsızlık verme, sahtekârlık suçları olduğunu açıkladı.

Polis, aktardığı olgular ışığında zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savunma tutuklu yargı süresine itiraz edince duruşma yapıldı, kefil dinletildi. Savunma, tecavüz iddiasının doğru olmadığını, zanlının yargılamadan kaçmayacağını belirterek, tutuksuz yargı talep etti.

Mahkeme, aktarılan olguları, savunma ve iddia makamının beyanlarını değerlendirdikten sonra tutuklu yargı kararı verdi. Zanlı 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.