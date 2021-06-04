Polisi kandırmaya çalıştı

Suna ERDEN

Bir süre önce bir haber sitesinde yayınlanan ‘para karşılığında vatandaşlık verildiğine’ dair ses kaydının silah zoruyla alındığına dair iddia yalan çıktı.

Ses kaydı basına yansıdıktan sonra tespit edilen çalışma izni ve iş takibi yapan Bengül İnebeyli’nin polisi kandırmaya çalıştığı tespit edildi.

İfadesinde Kemal Bayramoğlu (53) isimli şahsın silah zoruyla kendisini konuşturduğunu, ses kaydını aldığını öne süren zanlı İnebeyli’nin doğru söylemediği tespit edilince aleyhine dava okundu. Zanlı İnebeyli, amme fesatçılığı suçundan ileride yargılanacak.



Bu arada İnebeyli’yi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Kemal Bayramoğlu, bu suçtan aklanırken, bugün özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkemeye çıkarılacak. Ele geçirdiği ses kaydını basına veren Kemal Bayramoğlu’nun teminatla serbest bırakılması bekleniyor.

Ses kaydında neler var

Bengül İnebeyli’ye ait olduğu ortaya çıkan ses kaydında Türkiye’den Ulusal Birlik Partisi’ne 50 bin kişinin KKTC vatandaşı yapılması için talimat geldiği iddia ediliyor.

Pasaport başı şahıslardan vatandaşlık alabilmeleri için 10 bin lira talep edildiği öne sürülüyor. Bengül İnebeyli, kendisine ait listede 30 kişi olduğunu, bunlardan 20’sinin işlemlerini kısa sürede hallettiğini söylüyor.

İnebeyli, “Bir iki günde kimlik çıkıyor. Kişi başı 10 bin lira alıyoruz” iddiasında bulunuyor.