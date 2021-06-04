Hayati tehlikesi var

Suna ERDEN

Lefkoşa’da dün sabah meydana gelen trafik kazasında araçla çarparak kaza yapan 81 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali Sinan Karayeğen ağır yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Sinan Karayeğen yoğun bakıma alındı.

Çarpma esnasında motosikletten düşen Karayeğen’in başındaki kaskın çıktığı, kafasını asfalt zemine vurduğu öğrenildi. Yoğun bakıma alınan Karayeğen’in bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Dikkatsizce çembere girdi



Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 10:11

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saat 09.40 sıralarında Lefkoşa’daDr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde dikkatsizce çembere giriş yapan NE547 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Sinan Karayeğen’in, Cengiz Tutkun (E-44) yönetimindeki MM 322 plakalı aracın yan kısmına çarptığı kaydedildi.Açıklamada, kaza sonucu yaralanan Karayeğen’in tedavisinin halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdüğü, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.