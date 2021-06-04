İhbar ele verdi

Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yapan Nijerya uyruklu David Enyia ihbar üzerine yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş hintkeneviri ve sentetik cannabionid türü uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 4 bin Euro’ya uyuşturucu aldığını, bir kısmını sattığını itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, 2 Haziran 2021 tarihinde 14.40- 15.00 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından zanlının Hamitköy’deki evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılana aramada 5 ayrı poşette satışa hazır 30 gram, foil kağıda sarılı bir ve 6 adet foil kağıda sarılı 10 gram ağırlığında hintkeneviri ve sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Uyuşturucu geliri ele geçirildi



Polis, ayrıca zanlı David Enyia’nın evinde uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 900 TL nakit paranın da emare alındığını belirtti.Polis memuru, sorgulanan zanlının uyuşturucu maddeleri 28 Mayıs 2021 tarihinde bir şahıstan 4 bin Euro karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini açıkladı.Polis memuru, zanlı David Enyia’nın uyuşturucunun bir miktarını bazı şahıslara sattığının tespit edildiğini söyledi. Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini açıkladı.Soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlı David Enyia’nın ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.