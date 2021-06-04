Turizmin hizmetinde

Yurt dışından gelişler bugün itibariyle başlıyor. Ercan Havalimanı, bugün başlayacak çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişlere hazırlandı.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, salgının başladığı 2020’nin Mart ayından itibaren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin öngörüleri doğrultusunda havalimanında yeni düzenlemeler yapıldığı, güvenli ve sağlıklı hizmet verilmeye devam edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkla Üst Kurulu’nun 4 Haziran Cuma günü uygulamaya gireceğini açıkladığı çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişlerle ilgili olarak tarifeli uçak sayısıyla birlikte yolcu sayılarında yaşanacak artış ihtimaline karşın havalimanında tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

T&T Ercan Havalimanı’nda gelen ve giden yolcu salonlarında yolcuların seyahatlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesi için hazırlıkların tamamlandığı, havalimanı girişlerinde termal kamera, temassız ısı ölçerlerin yanı sıra sosyal mesafe, hijyen, kurallarına dikkat edilmesi konusunda sürekli anonsların yapıldığı, alan içerisine ise uyarıcı bilgilerin yer aldığı bilgilendirici levhaların konduğu kaydedildi.

İşte yurt dışından gelişlerde istenilen kriterler

Koyu Kırmızı:

-Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

-KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Kırmızı:

-Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

Turuncu:

Aşılı veya hastalığı geçirmiş kişilerden; yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu talep edilecek, bu kişiler karantinasız giriş yapabilecek.

Aşısız olanlar; yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu gösterecek ve 10 gün karantinaya girecek.

Sarı:

Aşılı veya hastalığı geçirmiş olanlardan; yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu istenecek ve karantinasız giriş hakkı verilecek.



Aşısız olanlardan ise yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu talep edilecek ve bu kişiler 7 gün karantinaya girecek.

Yeşil:

Aşılı veya hastalığı geçirmiş olanlara kısıtlama olmayacak.

Aşısız olanlar ise yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu gösterecek ve karantinasız giriş yapabilecek.

Gri

Girişler, bireysel başvuru ile özel izne tabi olacak.

Girişlerde kabul edilen aşı türleri ve doz sayısı

-Sinovac Biotech: 2 doz

-Sinopharm: 2 doz

-Comirnaty (Pfizer/Biontech): 2 doz

-Vaxzevria (Astrazeneca/Oxford): 2 doz

-Covid-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 doz

-Sputnik V: 2 doz

-Moderna: 2 doz.