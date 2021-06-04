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18 bin lira nerede?

Girne’de Dönmez ailesinin evine giren Serhat Yıldırım bir hafta içinde yakalandı

18 bin lira nerede?
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Girne’de bir eve girip 18 bin lira ile sabit kamera çaldığı iddia edilen Serhat Yıldırım, olaydan birkaç gün sonra tespit edilerek gözaltına alındı.
Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak süre istendi.

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Soruşturmayı yapan polis, 29- 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Girne’de Yusuf Egemen Dönmez ve Hasan Hüseyin Dönmez’e ait ikametgâha girildiğini ve içerisinden 18 bin lira ile bir adet sabit kamera çalındığını söyledi. Olayın bildirilmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlının önceki gün tespit edilerek, tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, ilk etapta zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. 
   Talebi değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verdi. 
   Bu arada polisin, 18 bin liranın sorgulamasını yaptığı kaydedildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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