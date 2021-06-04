Esnaf hazır

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir kapalı tutulan kara sınır kapıları bugün geçişlere açılıyor. Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkilileri ara bölgede temizlik çalışması yürütürken, Lokmacı kapısındaki esnaf da dün vitrinlerini düzenleyerek, müşteri beklemeye başladı.

Diyalog muhabirine konuşan Arasta esnafı, sınır kapılarının yeniden açılmasından duyulan memnuniyeti dile getirirken, eskisi gibi aşırı bir yoğunluk beklemediklerini söyledi.

Esnaf “Ancak sınırlı sayıda geçiş olsa bile çarkı döndürebileceğiz” dedi.

Mahmut Kanber (KTEZO Başkanı)

“Kapıların açılmasıyla ilgili alınan kararı memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Esnaf için güzel bir adımdır. Kara sınır kapılarının açılmasının ülke ekonomisine etki edeceğini ve esnafın hızla işlerini yoluna koyacağına inanıyorum. Esnaf bu süreçte sıkıntılı günler geçirdi. Kapıların açılmasının doğru ve gerekli bir karar olduğunu ilerleyen günlerde herkes anlayacaktır. Kapıların açılması ile hızlı bir insan sirkülasyonu olmayacaktır ancak 6 ay içerisinde iyiye gidileceğine inanıyorum. Kapıların tekrardan kapanma ihtimalinin olduğunu akıllarda tutarak pandemi kuralları çerçevesinde işlerin yapılmasını diliyorum. Bu gerekli açılımın hem esnafa hem de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Esnaf ne dedi…?

Mehmet Ali Falhan

“Sınır kapılarının açılması son derece doğru ve yerinde bir karar oldu. Özellikle sınır kapılarının yakınlarındaki esnaf, zor durumdaydı ve onlar için iyi bir adım olacak. Ekonomik olarak battığımızı dünya da görüyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak bölgede hareketlilik biraz da olsa yakalanırsa iyi olabileceğini düşünüyorum. Arasta esnafının çok büyük şansızlığı var. Döviz ile kira ödeyen esnaf bu kapalılık sürecinde çok kötü duruma düştü. Umarım kapıların açılması esnafın yararına olur.”

Mehmet Kaya

“Kapıların aylar sonra yeniden açılacak olması nedeniyle mutluyuz. 16 aydır kapılar kapalı ve iş yapamıyoruz. Burada 30’dan fazla esnaf battı ve kepenk indirdi. Biz yıllardır devletimize sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz ancak bu kapalılık sürecinde hiçbir şekilde devlet yanımızda durmadı. Benim istediğim siyasetçiler bugünden sonra siyasilerin halkın yanında olmasıdır. Kapılar açılacak, eski işlerimiz olmayacak belki ancak inşallah zamanla düzelir. PCR testleri Rum tarafında ücretli bizde ücretsizdir. Beklentimiz Güney Kıbrıs’ta da bu testlerin ücretsiz değilse bile daha düşük ücretlerle yapılmasıdır. Burada sadece Lokmacı esnafı değil ülke genelindeki esnaf sıkıntılı günlerden geçiyor. İnşallah kapılar açılsın ve bir daha kapanmasın diye ümit ediyorum.”

Mustafa Yüksekbaş

“Bir yılı aşkın bir süredir sınır kapıları kapalıydı ve Arasta bölgesinin yanı sıra tüm esnaf sıkıntılı günler geçirdi. Arasta esnafında şu anda bir heyecan var ancak kapıların açılması ile bir randıman yakalanır mı endişesi yaşıyoruz. Kapının açılması bizler için çok iyi olacak ancak işlerin düzelmesi biraz zaman isteyecektir. Buradaki esnafta bir umutsuzluk ve tedirginlik yaşanıyor. Umarım zaman içerisinde eski haline geri dönecektir.”

Hüseyin Kurt

“Kapıların açılması gerekli ve önemli bir adımdı. Kapılar açılıyor diye bazı esnaf heyecanlı hazırlık içerisinde bazıları ise umutsuz bekliyor. Kapılar açıldıktan sonra nasıl bir durum yaşanacak göreceğiz. Yüklü bir geçiş beklentimiz yok ancak en azından çarkı döndürebilmek son derece çok önemlidir. Ben şu an kendimi açılmayacak gibi hazırladım çünkü alınan kararların sürekli değiştiği durumunu gördüğümüz için hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum. Umarım bu açılım tüm esnaf arkadaşlara ve ülke ekonomisine faydalı olur.”



Salih Doktoroğlu“Kapıların açılmasından çok ümitliyim. İnşallah bir durum yaşanıp da tekrar bu kapılar kapanmaz. Kapıların açılması ile bir canlılık yaşanan bu bölge pandemi nedeniyle tekrardan kapanınca burada tüm esnaf ve ada genelindeki esnaflar sıkıntılı günler geçirdi. Ben kapıların açılacağını dükkânımı açmak için sabah işe gelirken radyodan öğrendim ve çok mutlu oldum. İşlerimizin düzeleceğinden yana umudum vardır. Zaten hemen her şey düzelecek diye bir durum da yoktur. Zamanla düzelecek ve eski heyecanı yaşayacağımız ümidindeyim.”

Açılacak kapılar

İki kesim arasında geçişlerin başlayacağı 9 geçiş kapısı şunlar:

Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Metehan, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç.

Geçiş kriterleri

Seviye 1-Yeşil: Hiçbir sınırlama uygulanmayacak.

Seviye 2-Turuncu: 7 günlük negatif antijen ve PCR testi.

Seviye 3-Koyu Kırmızı: Halka kapalı.

Sağlık nedenli geçişlerde: 72 saatlik negatif PCR testi.

İş, eğitim ve ikamet ile ilgili geçişlerde: 7 günlük negatif PCR veya antijen testi.

Seviye 1 ve 2’nin üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere her kategoriden insana uygulanacak.

İki taraftan herhangi birinde Covıd-19 sayılarında artış kaydedilmesi durumunda, Sağlık Teknik Komitesi ve uzmanların yapacağı değerlendirme sonucu seviyeleri yükseltilebilecek.

Şu anki durumun seviye-2 Turuncu olarak belirlenirken, geçişlerin 7 günlük negatif antijen veya PCR testi ile yapılacak.