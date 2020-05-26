Güney Kıbrıs’ta dün 2 bin 128 yeni test yapıldığı, 2 yeni Covid-19 pozitif vakaya rastlandığı bildirildi
Kuzey Kıbrıs’ta ise Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 24 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli, dün Covid-19 testlerinin , Hastane Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.
25 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Dün Yapılan Test Sayısı: 24
Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.063
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Kuzeyde 24 test ‘Pozitif’ vaka yok
Adanın güneyinde dün 2 bin 128 kişiye test yapıldı 2 pozitif vaka bulundu
Güney Kıbrıs’ta dün 2 bin 128 yeni test yapıldığı, 2 yeni Covid-19 pozitif vakaya rastlandığı bildirildi
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