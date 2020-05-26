Tatar'dan Akar'a mektup

Başbakan Ersin Tatar Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın kaleme aldığı 'Herkes mesajını almalı’ başlıklı köşe yazısına yanıt içerikli bir mektup gönderdi.

Tatar'dan Akar'a mektup
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Başbakan Ersin Tatar Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın kaleme aldığı 'Herkes mesajını almalı’ başlıklı köş yazısına yanıt içerikli bir mktup gönderdi. Mektupta 'Ben sadece, tarihe not düşmeye çalışıyorum. Ersin Tatar’ın ne kadar açık sözlü olduğunu, neyi kastettiğini, neyi niçin söylediğini herkes bilir’ diyen Tatar’ın  Mektubun tamamını okumak için Reşat Akar’ın köşe yazısına tıklayın.

https://www.diyaloggazetesi.com/basbakan-tatarin-mektubu-makale,8879.html

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 15:06
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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