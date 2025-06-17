‘Öldüreceğini söyledi’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ev sahibi-kiracı arasındaki ‘tahliye savaşı ‘polislik oldu. Kiracısını çıkarmak isteyen ve bu nedenle mahkemeye başvuran ev sahibi C.Ö., istediği tahliye kararını aldı. Ancak kiracıya süre vermeden evi hemen boşaltmasını istedi. Olay dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. C.Ö. mahkeme tarafından verilen evin tahliyesi yönündeki kararın ardından harekete geçti. Tahliye kararının kiracıya tebliğ edilmesini bekleyen ev sahibi, dün kapıya dayandı.

Polis ve icra memurlarının da harekete geçmesini beklemeden, kiracıdan çıkmasını isteyen ev sahibi, istediği sonucu alamayınca kapıyı kırıp içeriye girdi. Ev sahibinin genç kadına “seni öldüreceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Kiracının polisi araması üzerine olay yerine Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekiplerinin yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri de eve giderek genç kadının ifadesini aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç kadın Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından koruma altına alındı.



