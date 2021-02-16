Bankalar tam mesai çalıştılar

Ömer KADİROĞLU

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar kapsamında bir haftadır kapalı olan bankalar dün faaliyete başladı. Lefkoşa’da birçok bankanın önünde uzun kuyruklar oluştu. Uzun süredir işlem yapamayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bankaların önünde bekleyişe geçti. Kısıtlı sayıda personelle işlem yapmaya başlayan bankalar, içeride yoğunluk oluşmaması için herkesi tek tek içeri aldı. Banka personeli sosyal mesafe ve maske konusunda da vatandaşları uyardı. Az personel çalışmasından dolayı vatandaşlar saatlerce beklerken, zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlemlendi.

Vatandaşlar uzun süre bekledi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, geçtiğimiz Cumartesi günü bankaların minimum personelle çalışması yönünde karar alırken, bu durum hem vatandaşların uzun süre beklemesine hem de çalışana daha fazla yük binmesine neden oldu.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 04:37