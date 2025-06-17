Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan 25 yaşındaki Nijerya uyruklu Oplipema yeniden mahkemeye çıkarıldı. KKTC’de 2 bin 243 gün ikamet izinsiz kalan zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Duruşmada zanlıyla ilgili başlatılan ihraç işlemlerinin sürdüğü açıklandı.
Mahkemede olguları aktaran polis; 12 Haziran 2025 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış dökümü almaya gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 21 Mayıs 2019 tarihinden beri 2 bin 243 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını; mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz cevap gelmediğini söyledi. Polis; zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 8 gün ek süre talep etti.
Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.
6 yıl uyuttu
Ülkede 2 bin 243 gün kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı ihraç edilecek
Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan 25 yaşındaki Nijerya uyruklu Oplipema yeniden mahkemeye çıkarıldı. KKTC’de 2 bin 243 gün ikamet izinsiz kalan zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Duruşmada zanlıyla ilgili başlatılan ihraç işlemlerinin sürdüğü açıklandı.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 2 dakika Önce
Bu bile bizim hükümeti 6 yıl uyutabiliyorsa, bu hükümet herhangi bir konuda tüm emperyalistlerin yanında yer aldığı israil veya Rum tarafı ile mücadele edebilir mi?
Boş yapmaktan başka bir kabiliyeti olmayan bir hükumetcik.
Esasında bu işlerin üstesinden gelsin,bu işleri yapsın diye o koltuğa oturtulan şu garagöz içişleri bakanının bir an evvel ihraç edilmesi lazım çünkü bir boka yaramıyor..