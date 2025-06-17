6 yıl uyuttu

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan 25 yaşındaki Nijerya uyruklu Oplipema yeniden mahkemeye çıkarıldı. KKTC’de 2 bin 243 gün ikamet izinsiz kalan zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Duruşmada zanlıyla ilgili başlatılan ihraç işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 12 Haziran 2025 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış dökümü almaya gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 21 Mayıs 2019 tarihinden beri 2 bin 243 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını; mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz cevap gelmediğini söyledi. Polis; zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.

