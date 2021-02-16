Yasakları çiğneyen 253 kişi tespit edildi

Son 10 günde pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan yasakları çiğneyen 253 kişi tespit edildi

Yasakları çiğneyen 253 kişi tespit edildi
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Polis, 5-10 Şubat tarihleri arasında pandemi tedbirleri kapsamında hayata geçirilen kurallara uymayan toplam 253 kişiye yasal işlem yapıldığını açıkladı.  Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; tam sokağa çıkma yasağının uygulamaya girdiği 5 Şubat tarihinden düne kadar ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 232 kişinin sokağa çıkma yasağını, 17 kişinin maske takma kuralını ihlal ettiği ve kapalı olması gereken 4 iş yerinin ise kurallara uymayarak faaliyette oldukları tespit edildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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