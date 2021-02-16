Şikayet geri çekildi

Suna ERDEN

Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Akbulut Bilgisayar isimli iş yerine tuvalet camından girip birçok cihaz ile cep telefonu çalan Kamil Yaded (23) ile suç ortağı 17 yaşındaki M.A. (E) hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada çalınan tüm eşyaların bulunduğu, dükkan sahibinin ise şikâyetini geri çektiği belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlı Kamil Yaded'in 2 Şubat 2021 tarihinde, saat 20.30 sıralarında Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Akbulut Bilgisayar isimli işletmenin tuvalet camını açıp, içeri girdiğini belirtti.

Polis, zanlının içeriden 2 adet Samsung marka 10.1 inç tablet, 2 adet Samsung marka 8 inç tablet, 3 adet Everest marka 7 inç tablet, 3 adet 32 GB memory card, 2 adet snopy marka kulaklık, 1 adet oyuncu bilgisayar kasası, 1 adet Samsung A8 model ve 1 adet Samsung J7 model cep telefonunu çaldığını kaydetti.

Kamil Yaded'in çaldığı malları taşımak ve saklamak için zanlı M.A. ile birlikte hareket ettiğini dile getiren polis, zanlıların cihazları önce Gazimağusa'da Terminal bölgesinde bulunan bir ağacın altına gömdüklerini, daha sonra ise evlerinin karşısında bulunan garaja sakladıklarını açıkladı.

Polis, M.A.'nın 1 adet tablet, 2 kulaklık 1 memory card ve 1 USB'yi tasarrufuna geçirip hırsızlık suçunu da işlediğini söyledi.

Kefaletle serbest kaldılar

Polis memuru, zanlıların verdiği gönüllü ifadesinde suçlarını kabul ettiğini belirterek, çalınan ve toplam değerleri yaklaşık 20 bin TL eden tüm cihazların bulunduğunu ve dükkan sahibinin şikayetini geri çektiğini ifade etti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların sabıkalarının bulunmadığını ve ilk defa bir suç işlediklerini dile getirerek, teminat talep etti.

Mahkeme, bir kefilin zanlı Kamil Yaded için 15 bin, zanlı M.A. için ise 30 bin TL kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargı kararı verdi.