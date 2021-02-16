Herkesi korkuttu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa'da, dün sabah meydana gelen trafik kazasında Şükrü Güvercin (52) ağır yaralandı.

Meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden Güvercin, sırasıyla reklam tabelasına, akasya ağacına ve Fuar Alanı’nı çevreleyen duvara çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Güvercin, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

Tabela, ağaç ve duvara çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün saat 11.00 sıralarında yönetimindeki PH 408 plakalı van araçla Gönyeli çemberinden doğu istikametine doğru seyreden Şükrü Güvercin, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Araç, önce reklam tabelasına, ardından akasya ağacına ve son olarak duvara çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Güvercin, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Güvercin’in durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.