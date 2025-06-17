Kokain ve kenevir

Suna ERDEN

Girne ve Esentepe’de gerçekleştirilen Uzun Yol Operasyonu’nda ele geçirilen bir adet Kalaşnikof marka tüfek, 16 adet şarjör ve 533 adet canlı merminin yanı sıra 3 çeşit uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor. Operasyonda tutuklanan Fuat Uğraşlı ile Saadet Ateş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Orhan Kahraman ise suçla bağı olmadığı tespit edilerek, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Duruşmada Uğraşlı ile Ateş’ten alınan kan örneklerinin analizinin tamamlandığı; her ikisinde de kokain ve hintkeneviri tespit edildiği açıklandı.

Ayrıca bir önceki duruşmada Fuat Uğraşlı’nın avukatının tüfeğin Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) tarafından EOKA’dan ele geçirildiğine dair iddiasının da araştırıldığı belirtildi. TMT’den yapılan soruşturmada envantere ele geçirilen silahla ilgili kayıt olmadığı kaydedildi.

Duruşmada detaylar aktarıldı

Duruşmada olguları aktaran polis; 4 Haziran 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında, Girne ve Esentepe’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından Uzun Yol Operasyonu düzenlendiğini anımsattı.

Polis; Fuat Uğraşlı’nın içerisinde bulunduğunu aracın ve kaldığı ikametgahın arandığını açıkladı.

Polis; yapılan aramada bir adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof marka tüfek, tüfeğe ait toplam 16 adet şarjör ile 533 adet 7,62 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 376 gram hintkeneviri, 75 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 775 Euro, bin 15 ABD Doları, 950 Sterlin ve 10 bin 420 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis; zanlının Esentepe’deki evinde yapılan arama esnasında Saadet Ateş’in tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis Boss’un peşinde

Polis; zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde cep telefonlarında inceleme yapıldığını; Uğraşlı’nın hem Esentepe hem de Karaoğlanoğlu bölgesindeki evlerinin çevresinde bulunan kameraların incelenmek üzere emare alındığını açıkladı. Polis; zanlıların cep telefonunda yapılan incelemede üçünün de Boss lakaplı bir şahısla görüşmelerinin tespit edildiğini belirtti. Polis; zanlı Ateş’in telefonunda ise tüfekle çekilmiş fotoğraflarının tespit edildiğini açıkladı.

Silah TMT kayıtlarında yok

Polis; Uğraşlı’nın avukatının bir önceki duruşmada ortaya koyduğu “silahın TMT döneminden kaldığına, EOKA’nın kullandığı silahlardan olduğuna” dair iddiaların araştırıldığını açıkladı.

Polis; TMT’den yapılan soruşturmada envanterde böyle silahların kaydının olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis; zanlı Uğraşlı ile Ateş’ten alınan kan örneklerinin analiz sonuçlarının çıktığını, her ikisinin kanında kokain ve hintkeneviri tespit edildiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

