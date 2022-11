Kuzeyde Et, Güneyin iki katı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’daki bir markette duvara asılan et fiyatları sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tartışmalara yol açtı.

Bonfilenin kilosu 499 liraya, biftek fiyatının 389 liraya, dana kıymanın ise 329 lira yükselmesi dikkat çekti.

Vatandaşlar, güneydeki dana fiyatının ise 6.99 ile 7.99 Euro ( Yaklaşık 160 TL) olduğunu belirterek, Rum kasapların fiyat listesine yer verdi.

Et değil çeyrek altın

Kuzeyde marketlerde tosun et ürünleri; bonfile 499, antrikot 395, biftek 389, kuşbaşı 375, kıyma 375, yağsız kıyma 329, ciğer 189, kuyruk yağı 189 TL olarak satışa sunulurken, Güney Kıbrıs’ta dana et çeşitleri 6,95 ile 5,96 euro arasında değişen fiyatlarla kasap reyonlardaki yerini alıyor.

Et ithaline izin verilmesi isteniyor

Kırmızı etin fiyatındaki artış özellikle yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletme sahiplerinin tepkisine neden olurken, geçtiğimiz hafta

Kuzey Kıbrıs'ta beyaz ve kırmızı et ile balık fiyatlarını, Türkiye’deki fiyatlarla karşılaştıran Restorancılar Birliği (RES-BİR) aradaki farkın iki katı olduğunu ortaya koymuştu. Birlik, bu durumun hem restoran işletmecileri hem de tüketiciyi zor durumda bıraktığını vurgulamıştı.

Birlik yönetiminden yapılan açıklamada, ülkedeki nüfusun arttığı ancak hayvancılık sektörünün arza yetişemediği, bu nedenle fiyatların fahiş noktalara geldiği belirtilerek, “Bu koşullar altında piyasanın fiyat dengelemesi için et ürünlerinde ithalatın serbest bırakılması elzemdir” ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, ithal etin serbest bırakılmaması halinde, artan talebi karşılamaya yetmeyen ürünlerin bir yıl içerisinde kuyumcularda satılacak fiyatlara yükseleceği uyarısında bulunulmuştu.

RES-BİR olarak taleplerinin, Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki ‘aşırı’ fiyat farkının giderilmesi için derhal et ürünlerinde ithalatın serbest bırakılması olduğu belirtilmişti.

Hükümetin ithal et kararıyla ilgili yavaş adım atması, tereddüt etmesi veya konuyu sürece yayması halinde, her geçen gün bir işletmenin daha kapanacağı vurgulanan açıklamada, “tüketicinin de bu ürünlerden daha da fazla mahrum kalmasına sebep olacaktır” denilmişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022, 10:59