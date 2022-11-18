Tümü tedavi altında

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa, Pamuklu-Çayırova anayolları ve Karpaz bölgesinde meydana gelen 3 ayrı kazada 5 kişi yaralandı. Meydana gelen 3 ayrı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, tedavi altına alındıkları, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Çukurova kavşağı yakınlarındaki kaza dün öğleden sonra meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 14.30 sıralarında, Murat Ural (E-22) yönetimindeki FL 670 plakalı araçla Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada, Çukurova kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ural’ın aracı orta refüjden karşı şeride geçerek, Gazimağusa istikametine seyreden Hüseyin Maraşlı (E-68) yönetimindeki HA 326 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Eva yoldan çıktı

Pamuklu-Çayırova anayolunda dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki araç sürücüsü Clair Louise Eva yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Clair Louise Eva, Pamuklu'dan Çayırova istikametine seyrettiği sırada JV 842 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti; yoldan çıkan araç tarladaki toprak sete çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan Clair Louise Eva, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması da sürüyor.

Karpaz’da iki yaralı

Karpaz bölgesinde ise Ziyamet ile Kumyalı arasında dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Kaza, iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelirken, yaralanan 3 kişi, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye gör; kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Mohammad Ali Erfani (E-37), yönetimindeki ZUE 914 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Emine Türkan (K-28) yönetimindeki EL 271 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan EL 271 plakalı araç sürücüsü Emine Türkan ile ZUE 914 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mostafa Erfani (E-33) ve Mohammad Hossein Erfani (E-41) yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.