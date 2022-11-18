Hayatı kaydı

Lefkoşa’da ilk etapta 3 iş yerini soyduğu gerekçesiyle tutuklanan daha sonra 8 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan Nabeel Nabeel hakkındaki dava dün sonuçlandı. Pakistanlı sanık 7 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın çocuğu yemiş alacağını söyleyerek, parkın tuvaletine götürdüğü ve cinsel tacizde bulunduğu açıklandı.

Kararı okuyan Yargıç Vedia Berkut Barkın, çocuklara karşı işlenen suçlardaki artışın toplumda endişeye neden olduğunun altını çizdi. Barkın, çocuğun yaşadıklarının tüm hayatını olumsuz etkileyebileceğine değindi. Barkın, sanığın 8 yaşındaki kız çocuğunu kendisine yemiş alacağı hususunda kandırarak çocuk parkının tuvaletine götürüp cinsel organını gösterdiğini açıkladı. Barkın, sanığın kaçan çocuğu takip ettiğini, park içinde kucağına alıp, öperek cinsel saldırıda bulunduğunun altını çizdi. Barkın, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Yargıç, sanığın işlediği hırsızlık suçlarına da değinerek, dükkan açma suçlarının yaygınlaştığını söyledi. Barkın, sanığı ‘çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal ve alıkoyma’, ‘ çocuğun cinsel istismarı’, cinsel saldırı’ ,‘sirkat’ ‘kasti hasar’ suçlarından oybirliği ile 7 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Sanık, 7 Haziran 2022 tarihinde saat 00.10 sıralarında Aliriza Efendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren My Döner isimli iş yerinin kilitsiz vaziyetteki penceresinin sineklik kısmını yırtarak içeriye giriş yapmıştı. Sanık, iş yerinden 2 bin 300 lira çalmıştı.

Sanık aynı gün Papatya Çiçekçilik’ten 245 Capella isimli iş yerinden ise 40 TL nakit para ve bir adet 70 lt’lik Jack Daniels marka içki çalmştı. Hırsızlık suçundan tutuklanan sanığın Lefkoşa'da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan çocuk parkı içerisinde 8 yaşındaki kız çocuğunu kendisine yemiş alacağı hususunda kandırarak, cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkmıştı.