‘Zararı kim ödeyecek?

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da son 2 gündür yapılan uzun süreli elektrik kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Kesinti uygulanan bölgelerden Maraş da dün saatlerce elektriksiz kaldı. Sabah saatlerinde yapılan kesintiler nedeniyle bölge esnafı gün boyu iş yapamadı. Diyalog muhabirine konuşan esnaf, soruna çözüm üretmeyen Elektrik Kurumuna ateş püskürdü.

Elektrik olmaması nedeniyle iş yapamadığını belirten esnaf, “bir günümüz tamamen boşa gitti” şeklinde konuştu. Kaportacılar ve makinistler, elektrik olmaması nedeniyle araç tamiratlarını gerçekleştiremediklerini, oto ve halı yıkamacılar da gün boyu kendilerine müşterilerin verdiği araç ve halıları yıkayamadıklarını ifade etti.

İşlerin zaten iyi gitmediğini, elektrik kesintilerinin de durumlarını iyice güçleştirdiğini belirten esnaf, “2023 yılına girmek üzereyiz, halen elektrik kesintisi sorunu yaşıyoruz. Hükümeti artık bu soruna çözüm üretmeye davet ediyoruz, sabrımız taştı” şeklinde konuştu.

Tüm bölgeler etkilendi

Bu arada dün sadece Gazimağusa değil, Lefkoşa ve Girne’de kesintiler yaşandı. Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre; orta gerilim elektrik şebekesinde yapılan bakım onarım çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Vivarına elektrik verilemedi.

Bugün yine kesinti var

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre; ağaç budama çalışması nedeniyle saat 09.00’dan yaklaşık saat 12.00’ye kadar; Haspolat Köyü'ne elektrik verilemeyecek.



Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022, 10:56