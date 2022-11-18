Silahları ‘Dayı’ sakladı

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davasının dünkü duruşmasında faillerden Musa Çiçek’in ifadesine yer verildi. Çiçek’in ‘Dayı’ diye hitap ettiği Mustafa Söylemez’in Veysel Sare ile saldırıyı düzenlediğini, daha sonra yanına geldiğini ve silahı tutması için kendisine verdiğini söylediği aktarıldı. Çiçek’in olay sonrasına yönelik ifadesinde ise “Dayı silahları aldı, köprünün altına götürdü” dediği aktarıldı.

Falyalı cinayetinin ön duruşmalarında dün olayın soruşturmasını yapan sorumlu amir Murat Bayram dinlendi.

Bayram, cinayetle ilgili yaptığı çalışmaları aktardı. Bayram, 15 Şubat 2022 tarihinde TC Emniyet Genel Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünden uzmanlık raporunu temin ettiğini söyledi. Bayram, söz konusu raporda ZSZ 211 plakalı araçta bulunan ve incelemeye gönderilen bulgular üzerinde Mustafa Söylemez'e ait parmak izlerinin tespit edildiğini belirtti. Bayram, temin edilen bir başka uzmanlık raporunda ise Lord Palace Otel karşısı çöp bidonundan emare alınan eldivenin üzerinde sanık Ömer Tunç'un DNA örneklerinin bulunduğunu öğrendiğini söyledi.

Müfettiş Bayram şöyle devam etti:

“16 Şubat 2022 tarihinde TPB 951 plakalı ticari taksi şoförü Turgay Keyifli'yi tespit ederek sorgulanmasını sağladım. Turgay Keyifli'nin sanık Musa Çiçek'i 7 Şubat 2022 tarihinde Ramadan Cemil Meydanı'ndaki taksi durağından alarak Les Ambaseddeurs Otel'e götürdüğünü öğrendim.

Ayrıca Musa Çiçek'in tarifleriyle Alsancak-Lemar Marketin Kuzey'inde otlar arasında bir adet Rayder marka cep telefonunu bularak emare olarak zapteddim.

Alsancak Atakara Market civarında arazi içerisinde sanık Veysel Sare ve sanık Musa Çiçek'e ait atılmış olan kıyafetleri emare olarak aldım.

Yine sanık Musa Çiçek'in tarifiyle Alsancak'ta Şehit Münür Sokak üzerinde arazi içerisinde bulunan ayakkabıları emare olarak zapteddim.”

Çiçek ifadesinde Dayı’dan bahsetti

Müfettiş Bayram, emarelerin bulunmasının ardından sanık Çiçek’in ifade verdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Sanık Ömer Tunç'a çöp bidonunda bulunan ve üzerine atış artığı olan eldivenlerde kendisine ait DNA örneklerinin bulunduğunu söyleyip, izahat istedim. Sanık Ömer Tunç, olay günü arabada beklediğini, Dayı ile Veysel Sare’nin gittiğini, olaydan sonra Dayı lakaplı şahsın olduğu yere silahlarla indiğini, arabasına bindiğini, binerken silahı tutması için verdiğini, barutun o anda bulaşmış olabileceğini söyledi.

Ömer Tunç, ayrıca köprüde durduklarını, Dayı’nın silahları alıp köprünün altına götürdüğünü anlattı. Bayram, Tunç’un cinayetten bir gün önce deneme yaptıklarını, silahların arabada olduğunu, ancak hazırlıksız oldukları için ileriye gitmediklerini aktardı.

Veysel Sare'ye Musa Çiçek'in gönüllü ifadesini okuyup izahat istedim. Sanık Veysel Sare 'ben yeniden ifade vereceğim. Bazı şeyleri doğru anlatmadım. Tutuklu olduğum sürede düşündüm, doğruları anlatacağım' deyip beyanını tekrarlaması üzerine 19.00-20.30 saatleri arasında gönüllü ifadesini temin ettim.