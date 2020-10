Kuzeyde sevinç güneyde öfke

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

‘Hayalet şehir’ olarak adlandırılan Kapalı Maraş’ın bazı bölümleri 46 yıl sonra dün halkın ziyaretine açıldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun yasak koyması nedeniyle resmi açılış töreni yapılamadı. Sahil şeridi ve Demokrasi Caddesi’ni ziyaret ise saat 12.00’de başladı ve yüzlerce kişi Dr. Fazıl Küçük Stadyumu yanındaki kapıdan geçerek kente akın etti.

Tarihi açılışı KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan çok sayıda basın mensubu takip etti. Kentin değişik yerlerinde hatıra fotoğrafı çeken Türkler memnuniyetlerini dile getirirken, Rum tarafından yükselen tepkiler tırmanışa geçti. Bazı Rum örgütleri dün akşam saatlerinde Derinya Sınır Kapısı’nda toplanarak Türkiye aleyhtarı eylem yaptı.

Demokrasi Caddesi üzerindeki yolun kenarları emniyet şeritleriyle kapatılırken, yol boyunca uyarıcı levhalar yer adı. Bazı ziyaretçiler ise denize girerek serinledi.

Sağlık tedbirleri de alınarak kapının girişinde ambulans ve sağlık ekibi hazırda bekletildi.

Şehri ziyaret edecekler şu kurallara uyacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş’ın bir kısmının, dünden itibaren, 09.00-17.00 saatleri arasında, halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu ve uyulması gereken kuralları açıkladı.

GKK’dan yapılan açıklama ve ziyaret süresince uyulması gereken kurallar şöyle:

1. Ziyaret, 09.00-17.00 saatleri arasında yaya olarak yapılabilecektir.



2. Ziyaretçiler, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun bulunduğu bölgeden giriş yaparak, Demokrasi Caddesi ve bu caddede bulunan Bilal Ağa Mescidi ile sahil kesiminde Kennedy Caddesi ve doğusunda (deniz tarafını) işaretle belirtilen bölgeye kadar (askeri tesisler hariç olmak üzere) alanı gezebilecekler, denize girebileceklerdir.3. Ziyaretçilerin, can güvenliği için yollar ve işaretlenmiş bölgeler dışına çıkmamaları, hiçbir binaya girmemeleri, yabani/zehirli hayvanların bölgede bulunması gerekçesi ile çalı ve otluk bölgelerin içerisinden dolaşmamaları, bölgedeki işaret ve levhalarda belirtilen ikazlara uymaları kişisel güvenlikleri kapsamında önem arz etmektedir.4. Sadece ziyarete açık bölgelerden, dron kullanımı hariç, fotoğraf almasına müsaade edilecektir. Ancak ziyarete açılan bölge içerisinden dışarıya herhangi bir nesne çıkarılmayacaktır.5. Maraş bölgesinde bol miktarda bulunan ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ile foseptik çukurları nedeniyle yollar dışına çıkılması tehlike arz etmektedir.6. Ayrıca, bölgede dayanıklılığını kaybetmiş yapılardan düşebilecek parçalar kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokabilecektir.7. Olası bir tehlike durumunda Alo 155 Polis İmdat hattı aranarak yardım talebinde bulunulabilir.8. Bu uygulamanın devamlılığı ve geliştirilmesi, saygıdeğer halkımızın kurallara uyduğu müddetçe değerlendirilecektir.9. Geçmişten geleceğe Kıbrıs Türkü’nün varlık mücadelesine ışık tutan, Kıbrıs Türkü’nden gücünü alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, siz kıymetli vatandaşlarımızla el ele; milletinin emrinde, vazifesinin başında, sizlerin can ve mal güvenliğini korumaya devam edecektir.