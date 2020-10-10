Maraş’la birlikte tartışmalar arttı

Rum eski Yüksek Mahkeme Başkanı Dimitrios Hacıhabis, KKTC’de bulunan eski Rum mallarının kullanım kaybına ilişkin tazminatların kurumsallaştırılması programından söz etti.

Alithia gazetesi “Dimitris Hacıhabis’in İşgal Altındaki Topraklara İlişkin Yüksek Mahkemesi’ndeki Savunması -Tazminat Olmaması Mantık Dışı” başlıklı haberinde, Rum eski Yüksek Mahkeme Başkanı Hacıhabis’in, Gazimağusa’da bulunan taşınmaz malının kullanım kaybına ilişkin Rum İdare Mahkemesi önünde bulunan başvurusunda, Rum Yönetimi’nin yapmış olduğu ön itirazlarını reddettiği yazılı savunmasına yer verdi.

Habere göre Hacıhabis, yazılı savunmasında, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki eski Rum mallarının kullanım kaybına ilişkin tazminatların kurumsallaştırılması programı konusunda en ufak bir faaliyete sahip olmadığını belirtti.



Gazete Hacıhabis’in ailesinin, Harika bölgesindeki (Ay.Memnon-Ay.Memnona) arazi de dahil olmak üzere bir bölümü Hacıhabis’e ait olan Maraş bölgesinde büyük bir taşınmaz mala sahip olduğunu yazdı.Habere göre Hacıhabis, yazılı savunmasında davanın reddedilmesinin, mahkemeye etkili erişimin sağlanması konusundaki anayasanın ilgili maddelerini çiğneyeceğini ifade etti.Hacıhabis, taşınmaz malının, 1974 yılından beri “Türkiye tarafından işgal edildiğini”, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin bunu düzeltmesindeki pratikteki zayıflığının, mülkiyet ve etkili çözüm hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını devlet olarak garanti altına alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığına dikkati çekti.Devletin yükümlülüğü içerisinde mülkiyetin kullanım hakkından doğan tazminatın ödenmesinin de dahil olduğuna dikkati çeken Hacıhabis, açtığı ilgili davada olduğu gibi, 1974 yılından bu yana, Rum Yönetimi’nin, Kuzey’deki eski Rum mallarının kullanım kaybına ilişkin tazminatları kurumsallaştırılmaya çağrıldığını ancak buna hiç yanıt verilmediğini ifade etti.