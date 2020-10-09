Tutuklu sayısı 5 oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da iki grup arasında çıkan kavganın ardından tutuklanan Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik’in ardından Abdurrahman Kaya ve Mehmet Emin Güler de gözaltına alındı.

Diğer 3 zanlının tutukluluğu devam ederken, Kaya ve Güler dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kavga olayına karıştığı gerekçesiyle önceki gün tutuklanan Barış Bişaroğlu’nun suçsuz olduğunu anlaşıldığı ve serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaya ve Güler’in ise önceki akşam tespit edildiği açıklandı.



Duruşmada iddiaları aktaran polis, kavga olayının 4 Ekim 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Hasane Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi.Polis, zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik, Abdurrahman Kaya ve Mehmet Emin Güler’in bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir grubu oluşturan Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp ettiklerini ifade etti.Polis, kavga esnasında zanlıların Emre Hacımusaoğlu'nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını aktardı.Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme talep edilen süreyi onayladı.