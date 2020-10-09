Şimdiye kadarki en yüksek ceza !

Girne’de 72 yaşındaki yabancı uyruklu engelli kadının elleri ve ayaklarını bağlayarak darp ettikten sonra tecavüz eden İsmet Şahin 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





Sanığa verilen ceza şimdiye kadar cinsel tecavüz suçlarına verilen en yüksek ceza olurken, Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, sanığın acımasızca, insanlık dışı bir şekilde kendini koruyamayan engelli bir kadına tecavüz etmiş olmasının vahşeti ortaya koyduğunu söyledi.Cemaller,” toplumu bu sanıktan korumak zorundayız” diyerek, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.