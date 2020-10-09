Maddi desteklerle ilgili rakamları açıkladı

KKTC’de pandemi süreciyle paralel ortaya çıkan ekonomik daralmadan çalışanların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kamu yanında özel sektör için de bir dizi ödeme ve maddi katkı, bütçe imkanları dahilinde hayata geçirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada ödemelere ilişkin rakamlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi’nden toplamda yaklaşık 270 milyon TL’lik katkı sağlandı.

Önümüzdeki günlerde yapılacak ödemelerle birlikte bu rakam toplamda 305 milyon TL’ye çıkacak.

• Nisan 2020 – Haziran 2020 aylarında, çalışan ve işverenlere kişi başı aylık 1500 TL olmak üzere toplam 107 milyon 551 bin 500 TL istihdam destek ödemesi yapıldı.

• Nisan 2020 – Mayıs 2020 aylarına mahsuben kapsamda bulunan çalışan ve işverenlere kişi başı aylık 800 TL’den toplam 9 milyon 807 bin 200 TL istihdam destek ödemesi yapıldı.

• Nisan 2020 – Mayıs 2020 aylarına mahsuben tıbbi tahlil laboratuvarları ve benzin istasyonu işleten işverenlerine her çalışanı için aylık 500 TL’den toplam 851,000.00 TL sosyal güvenlik prim teşviki ödendi.

• Temmuz ve Ağustos ayları içinde Otel, Casino ve seyahat acenteleri ve taşıma – ulaşım işletmelerine yapılan ödemelerin toplamı da yaklaşık 40 milyon TL civarında oldu.

• Temmuz ve Ağustos ayları için 266 işletmede çalışan 12.747 çalışan için yaklaşık 40 milyon ödeme yapıldı.

6 bin 500 işletmeyi kapsayacak



Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 10:22

KKTC’de istihdamın devamı ve işletmelerin sürekliliği için işletmelere yapılan destek ödemeleri de devam ediyor.İhtiyat Sandığı Yasası altında çıkarılan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü çerçevesinde hak sahibi olan 5.154 işletmeye Temmuz ve Ağustos ayları için, (aylık 2000 TL) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20 milyon 616 TL ödeme yapıldı.Pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Yerel İşgücü İstihdamınınDesteklenmesi Tüzüğü kapsamında yapılan ödemeler bu hafta sonuna kadar yapılacak ödemelerle toplamda 6 bin 500 işletmeyi kapsayacak.Yine bu çerçevede Eylül- Ekim 2020 dönemi için de yapılacak ödemeler için hazırlıklar sürmekte olup, Ekim sonu itibarı ile II. Etap iki aylık ödemenin yapılması hedeflenmekte.İşyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların mevcut işyerlerinde devamlılığının sağlanması amacıyla sosyal sigorta primlerinin belli bir oranının karşılanması ihtiyacı doğdu. Bu çerçevede işverenlere, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olan sigortalı çalışanları için ödenecek prim oranlarının işverenlere ait olan kısmına 7 ay boyunca prim desteği sağlanacak.Temmuz 2020 ayına mahsuben verilen Sosyal Sigorta / Sosyal Güvenlik Prim desteği teşviki için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne toplam 43,561,231.63 TL, Ağustos ayına mahsuben ise yaklaşık 30 milyon aktarıldı.İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından, iştirakçisi olan tüm çalışanlara talep etmeleri halinde; Mayıs, Haziran ve Temmuz Ağustos ve Eylül 2020 ayları için aylık 2000 TL Kısmi Ödeme yapılmakta. Bu çerçevede bugüne kadar toplam 96 milyon ödendi.Sosyal Yardımlar Tüzüğü uyarınca, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 salgını nedeniyle, gelir kaynaklarını yitiren ve muhtaç duruma düşen kişi ve ailelere temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iki ay boyunca tek kişi için 900 TL ve evli kişiler için 1,200 TL sosyal yardım ödemesi yapıldı.