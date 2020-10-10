Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Maraş sahil şeridinin açılmasına ilişkin değerlendirmesinde “yürütülen faaliyetler müzakerelere gitmemize engel olamayacak” dedi.

Anastasiadis yaptığı yazılı açıklamada, Maraş’ın sahil şeridinin açılmasının BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak seyirci kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye ve KKTC’nin bu eyleminin uluslararası topluma hali hazırda şikayet edildiğini ve girişimlerin sürdüğünü ifade eden Anastasiadis, Türkiye’yi Güvenlik Konseyi kararlarına ve Avrupa Konseyi sonuç bildirgesine uymaya çağırdı.

Rum basın haberlerinde, Anastasiadis’in daha sonra Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e açıklamada bulunduğu ve “Türkiye’nin yeni kışkırtmasının, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere katılmasını engelleyemeyeceğini” söylediği belirtildi.

Anastasiadis, “Türkiye’nin yeni kışkırtmasının geri çekilmesi, müzakereler için bir ön koşul teşkil etmemektedir” şeklinde konuştu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulos’un, Anastasiadis’i telefonla arayarak gelişmeler hakkında bilgi aldığı ve desteğini dile getirdiği de haberlerde yer aldı.

Derinya barikatında gösteri

Alithia gazetesi, Maraş kökenli Rumların dün Derinya Barikatı’nda gerçekleştirdikleri protesto gösterisine geniş yer verdi.

Sözde “Mağusa Belediye Başkanı” Simos Yoannu gösteride yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamaması durumunda Maraş’ın kaybedileceği uyarısında bulundu.



Yoannu, “Kapalı bölgeyi kaybetmekle, Morfu (Güzelyurt) ve Kıbrıs Rum idaresi altına iade edilecek birçok bölgeyi de kaybetmiş olacağız” şeklinde konuştu.Yoannu ayrıca, Türkiye’nin Maraş’ın sahil şeridini açarak “işgal bölgelerindeki seçimlerde desteklediği adayın kazanmasını hedeflediği” iddiasında da bulundu.Gazete, gösteride Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bazı milletvekillerinin de hazır bulunduklarını belirtti.Rum sözcü Kusios gösteri sırasında basına yaptığı açıklamada, “Anastasiadis’in konuyu Avrupa Konseyi toplantısında gündeme getireceğini” belirterek “AB ortaklarının artık Erdoğan’ın sadece ricayla akıllanmayacağını anlaması gerektiğini” ifade etti.DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise açıklamasında, “vatanımızın yarısını kaybetmemek için birlik olmalıyız” mesajını dile getirerek, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine geri dönmeye hazır olunduğu mesajının sürekli duyurulması gerektiğini işaret etti.AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, Türkiye’nin BM başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda şikayet edilmesi, buna paralel olarak ise Kıbrıs Rum tarafının, çözüm müzakerelerine dönmeye hazır olduğunu ortaya koyması gerektiği mesajını verdi.