Durumu iyi

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde önünde seyreden ve kırmızı ışıkta aniden duran araca çarpmamak için manevra yapan Ali Emir (33), kaza yapmaktan kurtulamadı. Çarpışmayı önlemek için direksiyonu kıran sürücü Emir önce trafik ışıkları direğine ardından önündeki araca vurdu. Kaza sonucu karşı aracın sürücüsü Mehmet Ali Gürbüz (65) yaralandı.



Polisten alınan bilgiye göre kaza dün saat 10.40 sıralarında Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Honda kavşağı ışıklarına doğru FS 777 plakalı aracıyla seyreden Mehmet Ali Gürbüz (65) kırmızı ışık yanınca aniden durdu.Bu esnada yönetimindeki NA 527 plakalı aracıyla FS 777 plakalı aracın arkasında seyreden Ali Emir ani duruş karşısında çarpışma olamaması için direksiyonu kırdı. Ancak sürücü Ali Emir, direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolun sağında bulunan trafik ışıkları direğine ardından da FS 777 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu FS 777 plakalı araç sürücüsü Gürbüz olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gürbüz, yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı.



