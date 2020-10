Laguna’da sorun çözüldü

Gazimağusa Laguna bölgesinde bulunan bir arazi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın girişimleri neticesinde balıkçılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri LTD Kooperatifi’nin kullanımına açıldı.

Verilen bilgiye göre; Bakan Dursun Oğuz ile Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri LTD Kooperatifi’nden Reşat Taşkın Biçmen tarafından arazinin kullanımı ile ilgili protokol imzalandı.

Bakan Oğuz, protokolün imzalanması için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kooperatiflerin, işbirliği yoluyla, iş ve refahı doğrudan etkileyen sürdürülebilir işletmeler olduğunu belirtti. Oğuz, arazinin kullanılması konusunu anlayış ile karşılayan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür etti.

Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri LTD Kooperatifi adına konuşan Reşat Taşkın Biçmen ise geçmiş üç hükümet döneminde arazi ile ilgili sorunun çözülemediğini belirtti ve Bakan Dursun Oğuz’a yaptıkları girişim için ve ayrıca Komutana da teşekkür etti.