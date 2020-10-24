Özersay seçim için 940 bin 701 TL harcadı

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Özersay seçim için 940 bin 701 TL harcadı
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’ın seçim kampanyası için 940 bin 701 TL harcandığı bildirildi. 
Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçim harcamalarını kamuoyuyla paylaştı. 
Özersay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 
"Her seçim sürecinde yaptığımız gibi son gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili olarak da harcamalarımızın dökümünü kamuoyuyla paylaşıyoruz. Siyasette hesap verebilirliğin gereği olarak bunun yapılmasını önemsiyoruz. Bir kez daha seçimde bana oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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