Demokrasi yaralandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bugüne kadar ülkede barış, demokrasi ve adaletin tesis edilmesi için mücadele ederken, halkın insanca bir yaşam sürmesini öncelikli sorumlulukları arasına aldığını bildirdi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, 5. Cumhurbaşkanı’nın belirlendiği seçimin, devlet olanaklarının istismar edildiği, ülke demokrasisinin yaralandığı, seçimin sonucunu değiştirmeye yönelik iç ve dış müdahalelerin görünür biçimde yaşandığı bir ortamda gerçekleştiği savunuldu.

CTP açıklamasında şunlara yer verildi:

“Seçim sürecinde, Kıbrıs Türk halkı kamplaştırılarak, toplumsal bütünlüğe ağır hasar verildi..

Seçimin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı’nın başbakanlıktan istifa etmeyerek, Anayasayı ilk günden çiğnemesi, hukuk devletinin temellerini sarsmıştır. Toplumumuza verilen zararın telafisi için, durmaksızın çalışmaya devam edeceğimiz bilinmelidir. CTP, bundan böyle de Kıbrıs Türk halkının birbirine kenetlenerek güvenli bir geleceğe kendi kimliği, kendi iradesi ve kendi ülkesinde söz sahibi olarak ilerlemesinin güvencesi olmaya devam edecektir.”