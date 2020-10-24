Maske takmak zorunlu

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası IX. Olağan Genel Kurulu bugün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği konferans salonunda saat 14.30’da yapılacak.

Yazılı açıklama yapan Birlik Başkanı Dr. Ahmet Özant, yasal bekleme süresi sonunda saat 15.00’te başlaması planlanan Genel Kurulda, Covid- 19 önlemleri çerçevesinde maske kullanılması gerektiğini kaydetti.

Başkanlık Divanının oluşumu ile başlayacak Genel Kurulda, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın Tabipler Birliği çatısından çıkıp, birlik şeklinde yeniden yapılanması için çalışmaların başlaması konusu da görüşülecek.

Faaliyet ve Mali Raporların oylanacağı Genel Kurul’da başkan ve yönetim kurulu adaylarından isteklilerin genel kurula hitabı, başkanlık seçimi, Yönetim Kurulu seçimi, Denetleme Kurulu seçimi ile sona erecek.

Tabipler Odası Genel Kurulu Hidden Garden’da

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipleri Odası IX. Olağan Genel Kurulu bugün Hidden Garden salonunda saat 14.00’te toplanacak.

Yasal bekleme süresi sonunda saat 14.30’da başlaması planlanan Genel Kurula katılacak olanların Covid-19 önlemleri çerçevesinde maske kullanması istendi.