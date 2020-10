Güzel günler yakında

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının tartışmasız iradesiyle Cumhurbaşkanlığı görevini Ersin Tatar’a emanet ettiğini belirterek, görevi dün devralan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı kutlayarak, görevinde başarı diledi.

Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın görevini layıkıyla yapacağından en ufak bir şüphe duymadığını ve bugünden sonra Kıbrıs Türkü’nü daha refah, daha huzurlu güzel günlerin beklediğini ifade etti.

Oğuz açıklamasında, “Bu adada yalnız olmadığımızı her anımızda bize gösteren Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdi başta olmak üzere varlığıyla bizlere güven veren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürü bir borç biliriz… Dünden bugüne bu coğrafyada yaşadığımız her olay bizlere şu gerçeği göstermiştir ‘Türkiye’siz bir gelecek mümkün değildir.’ Bu bilinçle bugünden itibaren attığımız her adımdan daha da eminiz.” ifadelerine de yer verdi.